الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأمل والانتماء والحب شعار "مها" لرسم البهجة على جدرايات أسوان

جدارية أسوان
جدارية أسوان

ملامح وجدتها من وحي مسيرتها الفنية، جسدتها برسمها على أرض الواقع على جدران مدينتها أسوان شكلتها بوجوه عديدة بمختلف الأعمار والأجناس، للوهلة الأولى وبمجرد النظر للجدران تشعر وان ملامحهم مألوفة، وكأنك تعرفهم من قبل، على الرغم من أنها مجرد وجوه مواطنين غير معروفين.

هكذا أطلقت مها جميل صاحبة الـ31 عامًا حملتها لتجميل الجدران ولكن بشكل وفكر جديد، والتي تخرجت من كلية فنون جميلة جامعة حلوان، وهبت حياتها لكل ما هو جميل بهدف إسعاد المواطنين، حيث قررت مها هي وزوجها علي عبدالفتاح  تنفيذ رسمة وجوه السعادة وتكون جدارية ضخمة.

تقول مها: "الوجوه اللي رسمناها على الجدارية هي لمواطنين عاديين وعايزين الجدارية تكون بمثابة اعتراف بأهمية كل فرد في المجتمع لأن الأشخاص البسطاء هم طاقة البلد وفكرة الجدارية هي الأمل والانتماء والحب وكل الوجوة اللي رسمناها هنا من أسوان تشبهنا كلنا".

تضيف مها صاحبة جدارية وجوه السعادة بأسوان أنها تحرص على الرسم منذ عام 2012، واستوحت الفكرة من خلال زوجها علي عبدالفتاح وشريكها في كافة الرسومات، مشيرة إلى أن هدفها هو إسعاد المارة في الشوارع ونشر البهجة والسعادة، بالإضافة إلى دعم ثقافة وتراث بلدها أسوان سواء النوبي أو الصعيدي وغيرها من الثقافات والعادات والتقاليد.

تابعت: "فكرت ارسم الناس كلها اللي بيشجعوني و بيشجعوا الفن بشكل عام وهما السبب في استكمال مسيرتي، مع العلم إني معرفش الناس دي شخصيا، لكن صممت إني أرسمهم ونزلت بوست على فيسبوك وطلبت منهم يبعتولي صورهم عشان هعملهم مفاجأة وقتها مجاش في دماغهم إني أرسمهم لأن المتعارف عليه الرموز بس اللي بيترسموا".

استكملت حديثها بأنه بالفعل قامت برسم الصور وصممت الجدارية إلى أن تم إزالتها أكثر من مرة وفي كل مرة تعيد رسمها هي وزوجها، إلى أن حصلت على الموافقة من قبل المحافظة وقامت برسمها واستمر وجودها حتى الوقت الحالي.

واختتم حديثها: "إحساسي وطلعته ألخص الموضوع في 10 أشخاص من الجدة والجد والأم والأب ومرحلتين من الشباب الناضج والمراهقة والأطفال بأنهم وحدة وطنية وأسرية ومجتمعية ودة يوضحه أكثر اللون الأسود والأبيض للوجوه، كأنهم أسرة واحدة وفي الواقع هما ميعرفوش بعض لأني نزلت بوست تاني واخترت الملامح البشوشة بالرغم أنهم مرهقين في المجتمع والأطفال المليانة براءة".

txt

استعدادات أسوان لإطلاق "المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة"

جدارية أسوان
جدارية أسوان
جدارية أسوان
جدارية أسوان
جدارية أسوان
جدارية أسوان
جدارية أسوان
جدارية أسوان
أسوان جدرايات أسوان جدرايات جدران وجوه مها جميل تجميل الجدران

الأكثر قراءة

‎الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى نائبًا عامًا

"الدستور" تنشر صورة المستشار محمد شوقي عياد النائب العام الجديد

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ندب المستشار محمد حسن أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة

عضو بـ"تجارية الجيزة": انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة مهمة لاقتصادنا

أسرار اللحظات الأخيرة.. لماذا رفض الأمير هارى زيارة الملكة إليزابيث قبل رحيلها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)