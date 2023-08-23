نهش لحم 3 أطفال.. ماذا قال المتهمون بتعذيب كلب في المقطم؟

«عضّ 3 أطفال في الحي وسيدة»، بهذه الكلمات أدلى المتهمون بالتعدي على كلب وتعذيبه في منطقة المقطم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة المختصة بمحكمة جنوب القاهرة.

اعترافات المتهمين بتعذيب كلب في المقطم

وقال المتهمون إن الكلب عقر سيدة وثلاثة أطفال، ما تسبب في إصابتهم بجروح بالغة عقب نهشه في لحمهم حيث تبين من هجومه عليهم أنه مفترس ومتوحش وعندما استغاثت السيدة بالجيران والشباب في الشارع لنجدتها هي والأطفال تجمعوا وحاولوا تخليص أحد الأطفال من أنيابه وعندما حاول الهجوم عليهم استخدم أحدهما عصا خشبية وبدأ يهشه به وعندما فشل تعدى عليه بالضرب.

ونفى المتهمون فكرة تعذيب الكلب أو التمثيل به مؤكدين أنهم كان هدفهم إنقاذ الأطفال في الشارع من الكلب الضال .

تفاصيل بلاغ قسم شرطة المقطم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة التعدي بالضرب على كلب بعصا خشبية والتسبب في إصابته وذلك عقب ترويج فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وتبين أن الفيديو تضمن تعدي أحد الأشخاص على الكلب بعصا خشبية ، وتم تحديد هويتهم وضبط مرتكبي الواقعة ض الأشخاص بالتعدى بالضرب على «كلب» باستخدام عصا، وإحداث إصابته بالقاهرة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لرصد صفحات التواصل الاجتماعي، والاستجابة لكافة الاستغاثات التي تنشر وملاحقة مرتكبي الجرائم عبر بمختلف أنواعها.

قرارات النيابة العامة

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل مخدرات لهم لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه وتأثيرها على ارتكابهم الجريمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم والاستدلال بها في تحقيقات النيابة العامة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لكشف ملابساتها.