يحتفل به الكاثوليك.. من هو القديس يوجين من أردسترو الأسقف؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس يوجين من أردسترو الأسقف، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له إنه ولد يوجين في القرن السادس الميلادي، كان أصله من لينستر: وكان والده كاينيتش، من السلالة اليونانية الملكية لوجير لورك، ووالدته موينديتشا، من موغدورني.

اختطافه من قبل القراصنة

وأضاف: “عندما كان لا يزال طفلاً تم اختطافه من قبل القراصنة مع طفلين آخرين، تيغيرناش وكويربر. وتم نقلهم إلى إنجلترا ثم إلى بريتاني، حيث تم بيعهم كعبيد، عملوا لسنوات في مطاحن الحبوب الملكية في بريتاني في أحد الأيام، كما يقال، وجد القبطان الأولاد يقرؤون، بينما كانت الملائكة يعملون في مكانهم. فأطلق سراحهم على الفور”.

عودته إلى وطنه

وتابع: “عاد إلى وطنه ودرس لبضع سنوات في دير روسنات، ولكن بعد ذلك قرر مع القديس لوخان والقديس إينا تأسيس دير في مقاطعة ويكولو، حيث مكث هناك لمدة خمسة عشر عامًا، بعد ذلك، ساعد مع القديس تيجيرناش، العبد زميله، في إقامة دير كلونز في وادي مورن في أيرلندا الشمالية”.

اقرأ أيضًا

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديس لودوفيكو من تولوز الأسقف

انتخاب القديس يوجين من أردسترو أسقفًا

واستطرد: “ثم ذهب مع تلاميذه إلى أردسراتا، ونال تقدير الجميع هناك تم انتخابه أسقفًا في أيرلندا، وكان يسوس إبرشيته بكل جد وإخلاص ، وربح نفوس كثيرة إلى خراف السيد المسيح، وكان يجسد كلمات الإنجيل في أقواله وأفعاله، وكان وهو الأول من سلسلة هذا كرسي اردسراتا الأسقفي، وهو المقعد الذي تم نقله عام 1254 ثم إلى ديري”.

اعتراف البابا لاون الثالث عشر به كقديس من قديسي الكنيسة الجامعة الكاثوليكية

يوم عيده في جميع أنحاء أيرلندا هو يوم 23 أغسطس618م، يوم وفاته، وأعلنه البابا لاون الثالث عشر قديساً في 19 يونية 1902م.