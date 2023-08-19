"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديس لودوفيكو من تولوز الأسقف

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري رحيل القديس لودوفيكـــو من تولوز الأسقف، اذ روي الاب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني سيرته قائلا ولد لودوفيكو في شهر فبراير سنة 1274م ، في بريجنول في بروفانس، كان والده شارل ملك نابولي .وأمه تدعى ماريا ابنة وريث الملك ستيفن الرابع ملك المجر ، وتلقى لودوفيكو تعليمه المسيحي على يد والدته ، بينما اهتم والده باختيار أفضل المعلمين له في الفنون الليبرالية وفي العلوم اللاهوتية والفلسفية ، وكان لودوفيكو يقضي وقت كبير في الصلاة والدراسة ، وكان يحب التنزه في الحدائق الخضراء لقلاع عائلته في بروفانس وفي إيطاليا. وكان يبذل كل ما في وسعه لمساعدة المحتاجين ، فكان يأخذ الطعام من مطبخ القصر للفقراء والجائعين .

وتابع في 5 يوليو 1284 ، أثناء معركة بحرية في نابولي ، تم أسر والده تشارلز الثاني ملك أنجو ، أمير ساليرنو ووريث عرش صقلية ، من قبل ألفونسو الثالث ملك أراغون، وأسر هو وأخوته. وتم إطلاق سراحه والده بعد أربع سنوات، وترك ثلاثة من أبنائه ، لودوفيكو وروبرتو ورايموندو ، كرهائن للأراغون ، إلى جانب خمسين رجلاً من المملكة ؛ أُجبر تشارلز الثاني على القبول ، وطلب منهم تعليمًا يناسب رتبة الأمراء. وفي 18 نوفمبر 1288 ، سافر الأمراء الشباب الثلاثة الذين انفصلوا عن منازلهم وعائلاتهم ، إلى إسبانيا ، عندما أعيدوا إلى الأسرة بعد سبع سنوات. طوال هذه الفترة الكتالونية المتجولة والمعذبة ، عاش الرهائن الثلاثة الصغار ، بناءً على طلب من والديهم ، مع اثنين من الفرنسيسكان ، فرانشيسكو برون وبييترو سكارير، كانوا معلمين جيدين.

وواصل علاوة على ذلك ، كانوا دائمًا على تواصل مع الباحث الفرنسيسكاني بيترو دي جيوفاني أوليفي ، حيث تأثروا بفكره العميق. وكان لذلك تاثير حاسم على حياة لودوفيكو لفكرة التكريس الرهباني ، في يناير 1290 ، أصيب بمرض خطير لدرجة أنه بدا على وشك الموت . فحاول التغلب على مرض السل الرئوي الرهيب. ثم نذر لودوفيكو نفسه إذا شفي سوف ينضم إلى الرهبنة الفرنسيسكانية .

وتابع: وبعد عجز الأطباء امام المرض شفى لودوفيكو باعجوبة ، فقام بارتداء الثوب الفرنسيسكاني . على الرغم من أنه بعيدًا ، إلا أن والده تشارلز الثاني يتبعه بخوف وفي النهاية يوافق على اختياره الحياة الرهبانية ، مع بعض الحيرة لنوعية الحياة الرهبانية المتسولة التي لا تناسب الأمير لودوفيكو. في عام 1294 عن عمر يناهز العشرين، سمح له البابا سلستين الخامس بحلق الشعر حسب عادة الرهبان الفرنسيسكان، وأن ينضم إلى الرهبنة الفرنسيسكانية.

وأوضح ثم رُسم كاهنًا من قبل رئيس الأساقفة فيليبو كابيس مينوتولو في 19 مايو 1296 في نابولي ، بعد مفاوضات - يبدو أنها كانت صعبة - مع تشارلز الثاني والبابا ، تم تعيينه أسقفًا لتولوز ، وهو المنصب الذي قبله بشرط أن يرتدي الثوب الفرنسيسكاني والعيش حسب قانون الرهبنة الفرنسيسكانية ،بعد مغادرته إيطاليا ، ذهب أولاً إلى باريس حيث أمضى أسبوع الآلام وقام بغسل اقدام العديد من الفقراء يوم خميس الآلام .

وتابع ثم ذهب إلى تولوز وجلس على الكرسي الأسقفي في شهر مايو ، فكان يزور المرضى ويساعد الأسرى، لكنه لم يمكث طويلا في أبرشيته. بعد بضعة أسابيع ، غادر تولوز إلى كاتالونيا من أجل تهدئة كونت فوا والملك جيمس الثاني ملك أراغون ، وكذلك لمقابلة شقيقته بيانكا ،في تلك المناسبة ، في 15 يوليو 1297 ، كرس الكنيسة الفرنسيسكانية الجديدة في برشلونة .

مختتمًا فعاش لودوفيكو حياة روحية عميقة متسمة بالفقر الكبير العميق والتقوى العظيمة، في 28 يوليو كان في تاراسكونا ، حيث كان يعظ أمام المجمع العام للرهبان الدومنيكان، سقط على الأرض لشدة المرض ، فانتقل الى قلعته في بريجنول وتوفى هناك في 19 أغسطس 1297 م عن عمر يناهز 23 عاماً . وهو لا يزال في ريعان شبابه . أُعلن قديسًا في عام 1318م على يد البابا يوحنا الثاني والعشرون و بحضور والدته وشقيقه روبرتو فإن الأمير الذي تخلى عن العرش لا يُذكر في التاريخ الديني فحسب ، بل في تاريخ الأدب والفن أيضًا.

