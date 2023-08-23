الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وردة المهرجانات".. ليلى علوى على منصة التتويج فى الفترة المقبلة

الفنانة ليلى علوي
الفنانة ليلى علوي

تعيش الفنانة القديرة ليلى علوي حالة من النشاط الفني والتكريمات خلال الأيام المُقبلة، في عددٍ من المهرجانات الفنية، بعد نجاح فيلمها "شوجر دادي"، وشاركها البطولة فيه بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مي الغيطي.

قرر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تكريم ليلى علوي في نسخته الـ30 والمقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية في مطلع سبتمبر المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر لعام 2023، ووصفها أيمن الشيوي، مدير المهرجان بـ"وردة المهرجان".

وفي سياق متصل من التكريمات التي ستحصل عليها الفنانة ليلى علوي خلال الفترة المقبلة، من المقرر تكريمها من قِبل إدارة  مهرجان الفيلم العربي بروتردام، خلال فعاليات دورته الـ23، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر المقبل، تقديرًا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية المثمرة.

وتنتظر الفنانة القديرة ليلى علوي خلال الفترة المقبلة عرض فيلمها الجديد فيلم "آل شلبي"، الذي انتهت من تصويره في الفترة الماضية، في دور العرض السينمائية ضمن أفلام الصيف.

فيلم "شوجر دادي"

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي حمل اسم فيلم "شوجر دادي" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضًا خلال أحداثه، ومروان يونس وسارة الدرزاوي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

أيمن الشيبوي لـ«الدستور»: ليلي علوي وردة المهرجان الدولي للمسرح التجريبي

19عرضًا تُشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

عروض مهرجان المسرح التجريبي

تجدر الإشارة إلى أنه وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض الأجنبية على 8 عروض من أصل 88 عرضًا أجنبيًا تقدمت بطلبات للمشاركة في المهرجان، وهى: عطيل (جورجيا)، نيكي باديري (الكونغو، زامبيا، بلجيكا)، APNEA (إيطاليا)، الإلياذة (اليونان)، بوكوفيسكي (أرمينيا)، أنتيجون (ليتوانيا)، تابو (سوريا، ألمانيا)، Teenage god (فرنسا).

الفنانة القديرة ليلي علوي ليلى علوي تكريمات المهرجانات التكريمات

الأكثر قراءة

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

"عاتب زوجته فطعنته".. ماذا حدث داخل كمبوند شهير بمدينة بدر؟

مقتل قائد "فاغنر" الروسية فى تحطم طائرة خاصة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

لأول مرة..منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف بعد وفاته.."ناقشوا الرسالة بصورته"

من بين 10 أشخاص.. تفاصيل مقتل قائد «فاجنر» فى تحطم طائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)