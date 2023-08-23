"وردة المهرجانات".. ليلى علوى على منصة التتويج فى الفترة المقبلة

تعيش الفنانة القديرة ليلى علوي حالة من النشاط الفني والتكريمات خلال الأيام المُقبلة، في عددٍ من المهرجانات الفنية، بعد نجاح فيلمها "شوجر دادي"، وشاركها البطولة فيه بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مي الغيطي.

قرر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تكريم ليلى علوي في نسخته الـ30 والمقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية في مطلع سبتمبر المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر لعام 2023، ووصفها أيمن الشيوي، مدير المهرجان بـ"وردة المهرجان".

وفي سياق متصل من التكريمات التي ستحصل عليها الفنانة ليلى علوي خلال الفترة المقبلة، من المقرر تكريمها من قِبل إدارة مهرجان الفيلم العربي بروتردام، خلال فعاليات دورته الـ23، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر المقبل، تقديرًا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية المثمرة.

وتنتظر الفنانة القديرة ليلى علوي خلال الفترة المقبلة عرض فيلمها الجديد فيلم "آل شلبي"، الذي انتهت من تصويره في الفترة الماضية، في دور العرض السينمائية ضمن أفلام الصيف.

فيلم "شوجر دادي"

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي حمل اسم فيلم "شوجر دادي" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضًا خلال أحداثه، ومروان يونس وسارة الدرزاوي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

عروض مهرجان المسرح التجريبي

تجدر الإشارة إلى أنه وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض الأجنبية على 8 عروض من أصل 88 عرضًا أجنبيًا تقدمت بطلبات للمشاركة في المهرجان، وهى: عطيل (جورجيا)، نيكي باديري (الكونغو، زامبيا، بلجيكا)، APNEA (إيطاليا)، الإلياذة (اليونان)، بوكوفيسكي (أرمينيا)، أنتيجون (ليتوانيا)، تابو (سوريا، ألمانيا)، Teenage god (فرنسا).