البوستر الرسمي لمهرجان الفيلم العربي وبرنامج ليلة الافتتاح



أعلن مهرجان الفيلم العربي عن بوستره الرسمي بعنوان "موزاييك الفن والتنوع الثقافي". البوستر يتميز بتصميم فريد يستوحى جمالية الموزاييك وروعته في الفن العربي التقليدي.

والموازيك نمط فني معماري متميز يجمع بين الألوان الزاهية والأشكال الهندسية المتناغمة، والذي يشكل رمزًا للتنوع والتجانس الثقافي في المنطقة، ويمثل أحد المصادر التي أثرت في العديد من الفنون المعمارية والفنون التشكيلية في العالم الغربي.

ومن بين الفنانين الذين تأثروا به الفنان والعالم الفيزيائي الهولندي إيشر، وهو فنان متعدد المواهب دمج بين الفيزياء وفنون الرسم والتشكيلي، وعاش إيشر فترة من حياته في إسبانيا حيث تأثر بالفن الأندلسي والموزاييك والفن المعماري الأندلسي، مما جعله جسرًا بين الثقافات وهو ما يسعى له مهرجان الفيلم العربي في روتردام الهولندية للسينما عن ومن العالم العربي.

فيلم الافتتاح

وينطلق المهرجان بعرض فيلم "الملكات" للمخرجة المغربية ياسمين بن كيران، والفيلم يحتفي بالمرأة المغربية ويكرم الأنوثة والحرية وعظمة جبال الأطلس المغربية، ويُعتبر النسخة المغربية من فيلم "ثيلما ولويز"، ويروي الفيلم قصة امرأتين وفتاة صغيرة مهووسة بالسحرة والجن البشري ذوي الأقدام المعكوفة، أثناء قيادتهن عبر الصحراء في محاولة للبحث عن الحرية.

وتجسد الفنانة نسرين الراضي دور زينب، وهي تاجرة مخدرات محكوم عليها تهرب لإنقاذ ابنتها إيناس من الدار التي قد ترسل له، ويظهر الفيلم تناقضات شخصية زينب التي عاشت حياةً صعبة، رغم أنها ليست بريئة.



تكريم الملحّن المصري سيد درويش

ويحتفل المهرجان بذكرى مرور 100 عام علي وفاة الملحّن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص.

وسيد درويش واحد من رواد الموسيقى المصرية والعربية قدم إسهامًا كبيرًا في الموسيقى العربية خلال فترة حياته القصيرة، وبدأ أولى تجاربه في الموسيقى بأوبريت العشرة الطيبة وشهرزاد والبروكة حيث قام بادخال الغناء البوليفوني للمرة الأولى في مصر.. وخلال حياته قام بإنتاج العشرات من الأدوار المختلفة، والعديد من الأغاني والموشحات والطقوقات والروايات المسرحية والأوبريت، وأبدع في صياغة الألحان والأغاني بأسلوبه الفريد الذي أثرى الموسيقى العربية وجذب اهتمام الجماهير والفرق الموسيقية.

وسيد درويش كان مبدعًا في تلحين الأغاني التي تتناول مواضيع غرامية ورومانسية، وكان له قدرة على نقل الشعور والعاطفة من خلال ألحانه العاطفية، وقدم أغانيه في مناسبات مختلفة وألهمه أشخاص وأحداث من حياته الشخصية، وكان يعتبر من قبل النقاد عبقرياً في مجال الموسيقى.



مارتن فوندس

كما سيتم أيضاً تكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وهو الملحّن الأول لعام 2021 في هولندا، وسيقوم بتقديم مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من أعمال سيد درويش، حيث يركز فوندس على موسيقى المهاجرين في هولندا، مع ترجمة القطع الموسيقية بطريقة سينمائية باستخدام مواد أرشيفية من السينما العربية لعرض الحياة اليومية التي كانت لموسيقى درويش تأثيرًا كبيرًا فيه.

وفي الجزء الثاني من الحفل، سيقدم الفنان زكرياء الغفولي أداءً مميزًا يجمع بين الموسيقى التقليدية وعناصر البوب الحديثة، ليأخذ الجمهور في رحلة عبر المشهد الموسيقي العربي، وذلك خلال هذه الليلة الاستثنائية التي ستشهد تكريمًا لتراث وفنون العالم العربي



تكريمات وعروض سينمائية استثنائية

وقريبا سيعلن المهرجان عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن دورته الثالثة والعشرين، حيث سنكشف عن قائمة التكريمات التي ستمنح للفنانين والصناع الذين قدموا إسهامًا مميزًا في صناعة السينما العربية، وستكون هذه التكريمات فرصة للتأكيد على الإبداع والتميز وتشجيع المبدعين على مواصلة تقديم أعمال مميزة.

كما سيتم الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العربية التي تعكس التنوع الثقافي والفني في المنطقة، وستكون هذه الأفلام فرصة للجمهور للاستمتاع بمختلف الأنواع والنماذج السينمائية الرائعة، فنحن متحمسون للغاية لاستقبال الجمهور العربي المحب للفن والسينما، ونأمل أن يحظى المهرجان بالاهتمام والمشاركة الكبيرة، في الدورة 23 من مهرجان الفيلم العربي في روتردام.