الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أيمن الشيبوي لـ«الدستور»: ليلي علوي وردة المهرجان الدولي للمسرح التجريبي

أيمن الشيبوي
أيمن الشيبوي

قال أيمن الشيبوي، مدير المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، إن تكريم الفنانة ليلي علوي ضمن فعاليات المهرجان، بمثابة دعايا كبيرة ومهمة في حد ذاتها، متابعا: "هي وردة التي ستشرف المهرجان وهي شرف كبير لنا".

وتابع مدير مهرجان الدولي للمسرح التجريبي في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "خالد جلال له تاريخ في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وفي المسرح المصري بشكل عام، والاستاذ جلال حافظ استاذ الدراما والنقد أستاذ عظيم، وحازم شبل له تاريخ في المهرجان وجوائز عدة".


مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

خالد جلال التجريبية الفنانة ليلى علوي القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المسرحية المهرجانات الدولية

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