الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

السبت.. انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المرتلة بالسيدة نفيسة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية السبت المقبل. 

وقالت وزراة الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مقرأة القرآن الكريم لكبار القراء تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم. 

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المقرأة التي ستعقد في مسجد السيدة نفسية (رضي الله عنها) ستكون برئاسة القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، وعضوية كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ كارم الحريري. 

ونوّهت وزارة الأوقاف، بأن القراءة ستبدأ من اول جزء تبارك بإشراف الشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الادراة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم. 

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن أفضل ثماني مديريات في أداء مقارئ الأئمة غير الأعضاء بالمديريات الإقليمية للقرآن الكريم، وهي مديريات:
1. الغربية.
2. أسيوط.
3. الدقهلية.
4. الشرقية.
5. الوادي الجديد.
6. القاهرة.
7. المنوفية.
8. دمياط.

 

وزارة الأوقاف المقرأة المسجدية المرتلة مسجد السيدة نفسية دولة التلاوة المصرية أعلام القراء القرآن الكريم جزء تبارك

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

صلاح حجازى: موجة ارتفاع أسعار البصل فى مصر ستنتهى بعد 3 أشهر

تقرير: رئيس الرجاء يحاول إقناع "وردة" بالاستمرار مع الفريق

النيابة العامة تطلب استدعاء لجنة العباسية لمناقشتها فى قرار "النفسية" فى قضية "آكلة طفلها" بالشرقية

رئيس وزراء الهند: العملة الافتراضية لبريكس ستشكل أساسًا للتعاون والشراكة

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)