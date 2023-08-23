السبت.. انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المرتلة بالسيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية السبت المقبل.

وقالت وزراة الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مقرأة القرآن الكريم لكبار القراء تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المقرأة التي ستعقد في مسجد السيدة نفسية (رضي الله عنها) ستكون برئاسة القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، وعضوية كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ كارم الحريري.

ونوّهت وزارة الأوقاف، بأن القراءة ستبدأ من اول جزء تبارك بإشراف الشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الادراة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن أفضل ثماني مديريات في أداء مقارئ الأئمة غير الأعضاء بالمديريات الإقليمية للقرآن الكريم، وهي مديريات:

1. الغربية.

2. أسيوط.

3. الدقهلية.

4. الشرقية.

5. الوادي الجديد.

6. القاهرة.

7. المنوفية.

8. دمياط.