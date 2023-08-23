ناقلا تحيات القائد.. تفاصيل جولة مستشار رئيس الجمهورية بجنوب البحر الأحمر

أجرى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية جولات متعددة لعدد من المناطقوالمدن لتفقد مشروعات التنمية الجارية بها، وسماع مشاكل المواطنين وأهالي تلك المناطق، بجانب حوار مفتوح مع مستثمري مرسى علم، من خلال لقاءات متكررة جمعته مع مختلف الجهات بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية جولته بزيارة وتفقد ميناء الصيد ومحطة تحلية مياه البحر بقرية أبورماد جنوبالمحافظة، لمتابعة سير العمل بالمحطة، والموقف التنفيذي لأعمال الانشاءات بالميناء.

كما ناقش مستشار الرئيس خلال جولته مع مسؤولي شركة المقاولون العرب أسباب البطء في تنفيذ الأعمال الإنشائية بميناء الصيد، مؤكداً علي ضرورة التنسيق المستمر مع هيئة موانئ البحر الأحمر لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الميناء في القريب العاجل.

مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية يلتقي ممثلي قبائل الشلاتين لسماع مطالبهم ومشاكلهم

فيما التقي اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية خلال زيارته لمدن جنوب البحر الأحمر، ممثلي قبائل حلايب وشلاتين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم.

وخلال اللقاء، نقل اللواء أحمد جمال الدين تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أهالي مدن الجنوب، مؤكداً لهم اهتمام القيادة السياسية بهم، والتوسع في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه تواجد وسطهم للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها ونقلها لرئيس الجمهورية.



مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية: القانون يوضع لخدمة المجتمع وليس لعرقلة المستثمرين



فيما عقد مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، خلال جولته بمدن جنوب البحر الأحمر اجتماعاً مع مستثمري مدن القصير، ومرسى علم، وحلايب وشلاتين، لمناقشة مطالب المستثمرين والمعوقات التي تواجههم، واستمع مستشار رئيس الجمهورية لمشاكل القطاع السياحي والعاملين بهِ، ووعد بالعمل علي حلها في أقرب وقت مقدمًا لهم الشكر على مواصلة أعمال التنمية بمدن جنوب البحر الاحمر والسعي لدعم الدولة بالاستثمار الحقيقي وتوفير فرص عمل.