للتأكد من جودة وسلامة المياة.. مياه القاهرة: مليون و200 ألف عينة سنويا من المحطات والشبكات

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على اهمية التأكد من سلامة ومأمونية المياه المقدمة للمواطنين وضمان تقديم كوب ماء نقى مشددا على استمرار اخذ العينات من الروافع والمحطات والشبكات والتعامل مع البلاغات التى تصل الى مراكز خدمة العملاء فى أسرع وقت

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى انه خلال عام تم اخذ مليون و200 ألف عينة على مستوى محافظة القاهرة واثبتت العينات سلامة ومأمونية المياه بالاضافة لاستقبال 3600 بلاغ وتم التعامل معها بشكل فورى وعاجل وفحصها من خلال أحدث الاجهزة بمعامل الشركة والتأكد من سلامة المياه

اوضح ان الشركة تمكنت من توفير اجهزة حديث للمعامل بتكلفة 40 مليون جنيه ومستمرة بشكل كامل فى تطبيق أحدث النظم العالمية للتأكد من جودة وسلامة المياه طبقا للمواصفات القياسية العالمية مشيرا ان قطاع المعامل مستمر فى تحديث المنظومة الخاصة بفحص المياه وزيادة دورات التدريب بالنسبة للعاملين ومنحهم فرص لاستكمال الدارسات العلمية.

وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس احمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة الاهلي ممكن لخدمات الدفع الالكتروني، قد وقعا بروتوكول تعاون لإتاحة وسائل سريعة وسهله لدفع فواتير المياه و شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال أقرب ماكينة للاهلى ممكن والتي تغطى جميع انحاء الجمهورية

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البروتوكول يأتي فى إطار الخطوات التي تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمي وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصري، والاستفادة من خدمات الاهلي ممكن للدفع الالكتروني علي مستوي الجمهورية ".

وأضاف المهندس ممدوح رسلان أن هذا التعاون تفعيلا للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه الكترونيا للعدادات المميكنة على مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.

وقال رئيس القابضة للمياه، أن الشركة تسعى دائما للتعاون مع كافة الجهات والشركات التي تقدم حلولا تكنولوجية موجها إدارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم والتعاون لسرعة تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.