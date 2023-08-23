الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفي الضبعة المركزي تستقبل 28 شخصا تناولوا أغذية فاسدة

مستشفى
مستشفى

أصيب اليوم الأربعاء، 28 شخص إثر تناولهم أغذية فاسدة بالضبعة النووية وتم علي الفور نقلهم الي مستشفي الضبعة المركزي.

أسماء المصابين إثر تناول أغذية فاسدة

وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم " مصطفي علي احمد حسنين 45 سنة، رضا ابراهيم محمد 25 سنة، حسنين عبدالناصر محمد 37 سنة، جرجس خضر رزق 27 سنة، عبدالقادر فيصل عبد القادر 37 سنة، إسلام ناصر مسعد 22 سنة، محمد عبدالصادق عبد العاطي 33 سنة، حمدان علي فاضل 48 سنة، أحمد شبل عبدالعال 26 سنة، ابراهيم ميلاد سعيد 20 سنة، عادل شحاته يوسف 34 سنة، محمد جابر عبدالهادي 25 سنة".

كما أصيب أيضا " محمد جمال إبراهيم 30 سنة، محمد عبدالناصر سمير  30 سنة، احمد علي احمد 40 سنة، محمدعلي محمود 54 سنة، محمد عبدالحكيم عبدالسلام 36 سنة، محمود فؤاد عبد الحميد 30 سنة، عماد صابر ابراهيم 28 سنة، شنوده بخيت عزمي 28 سنة، احمد محمد احمد محمد 23 سنة، محمد السيد صالح 38 سنة، ايمن فتحي عبدالله 25 سنة، حسن محمد حسن عبد الحميد 23 سنة، سعيد ابراهيم حسين 38 سنة، عزيز عزمي عزيز 25 سنة، احمد محمد عبده 26 سنة، احمد مصطفي سعد 25 سنة" وجميعهم مصابين بنزلة معوية.

_ تقديم الرعاية الطبية للمصابين

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.  

وفي سياق آخر كانت قد استقبلت مستشفي الضبعة المركزي ، أمس الثلاثاء، 3 أشخاص أصيبوا في حادث اشتعال سيارة مواد بترولية من بينهم شخصين من الحماية المدنية أصيبوا باختناق أثناء إخماد الحريق.  

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

اسماء المصابين مستشفي الضبعة المركزي اصابة 28 شخص أغذية فاسدة الرعاية الطبية

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