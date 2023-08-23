مدير مراكز أفريقيا للسيطرة على الأمراض يشيد بتجربة مصر في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أكد الدكتور جين كاسيا المدير العام لمراكز أفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، على أهمية مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى في المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أنها تشكل تحديًا عالميًا يهدد صحة البشرية، وتستدعي تعاونًا شاملاً بين الدول والمؤسسات الصحية. وأكد أن مصر قد اتخذت خطوات هامة في هذا المجال، حيث تولي القضية اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تعزيز قدراتها في مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية والعدوى في المنشآت الصحية.

وأوضح المدير العام، كلمة خلال المؤتمر الثاني علي التوالي ،للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية ،برعاية معالي وزير الصحة والسكان وحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورؤساء الهيئات الصحية والمدير العام لمراكز أفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر

مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والعدوى تتطلب تنفيذ إجراءات منهجية وشاملة

وأشار أن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والعدوى تتطلب تنفيذ إجراءات منهجية وشاملة، بما في ذلك تعزيز التوعية والتدريبات اللازمة للعاملين في المنشآت الصحية، وتعزيز السياسات والإرشادات الوطنية لاستخدام المضادات الميكروبية بشكل مسؤول وفعال، كما أشار إلى أهمية تطوير نظم المراقبة والرصد للكشف المبكر عن المقاومة والعدوى، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

وأعرب المدير العام، عن إعجابه الشديد بالخطوات التي تتخذها مصر وهيئة الرعاية الصحية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والعدوى، حيث تعمل المنشآت الصحية في البلاد بجد واجتهاد لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية. وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية قد حققت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الوعي بمكافحة المقاومة وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر الصحية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.

وأكد المدير العام، على أهمية استمرار الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والعدوى، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية في هذا الصدد. ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود وتبادل الخبرات والمعرفة لمكافحة هذا التحدي الصحي العالمي، وتأمين المستقبل الصحي للأجيال القادمة.

تجدر الإشارة، إلى أنه خلال المؤتمر سيت تسليط الضوء على أحدث التطورات في الأبحاث والممارسات في مجال مقاومة مضادات الميكروبات من خلال مجموعة من الجلسات الرئيسية والندوات العملية التي ستغطي مواضيع متعددة يقدمها الخبراء، وأبرزها جلسة تفاعلية حول جهود الأطراف المتعددة في التصدي لمقاومة المضادات ومكافحة العدوى، وندوة لشركة فايزر عن دور علم الأحياء الدقيقة في مقاومة المضادات تلقيها أ.د. أماني الخولي، أستاذ علم الأمراض السريري جامعة القاهرة، وندوة عن النهج داخل المستشفيات لمكافحة العدوى، يلقيها أ.د. أحمد مختار، أستاذ التخدير والرعاية الحرجة ورئيس الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات.

وسيشمل برنامج المؤتمر عروضًا علمية ونقاشات مفصلة حول استراتيجيات تقليل مقاومة مضادات الميكروبات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وتطوير مبادئ استخدام المضادات الحيوية في المجتمع، مع أ.د. شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، إضافة إلى عروضًا علمية ونقاشات حول تحسين الوقاية والسيطرة على العدوى بهذه المنشآت، مع د. عمر طلحة، مدير إدارة مكافحة العدوى بالهيئة.