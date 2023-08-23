الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إعلان نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة 2024

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية؛ حيث بحثا الخطوات القادمة لاستكمال مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بالوزارة، واتفقا على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان الإلكتروني، في ضوء الأسس التي وضعتها لجنة الاختيار المشكلة بالجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأربعاء إمكانية استعلام المتقدمين عن نتيجة الامتحان الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

txt

الأوقاف: حصول 45 مسجدًا على شهادة ضمان الجودة في المجال الدعوي

إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة والجهاز أكدا على فلسفة منظومة الامتحان والمراحل التي ينبغي أن يمر بها المتقدم، والتي تتميز بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهم في القياس الدقيق لقدرات المتقدمين، للوصول إلى الهدف الأسمى وهو اختيار أكفأ العناصر المتقدمة للمسابقة لشغل الوظيفة العامة.

ضرورة الاستعداد الجيد للمسابقة ومراجعة حفظ القرآن الكريم

وناشد وزير الأوقاف المتقدمين للتعيين في وظيفة إمام بالوزارة، بضرورة الاستعداد الجيد للمسابقة ومراجعة حفظ القرآن الكريم، إلى جانب المزيد من المراجعة في العلوم الشرعية وبخاصة الفقه وعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، مع ضرورة الإلمام بالمعلومات العامة التي ينبغي أن يلم بها الإمام الواعي المدرك لأهمية دوره التنويري في المجتمع من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير. 

txt

وزير الأوقاف: الرحمة أساس الأديان السماوية.. والإنسانية فى حاجة إلى التراحم


من جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين للمسابقة، حيث خضع المتقدمون لامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.
وللاطلاع على نتيجة مسابقة الأئمة اضغط على الرابط التالي: 
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف نتيجة الاختبار التحريري

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

كواليس اعتقال ترامب.. لماذا وافق الرئيس السابق على تسليم نفسه إلى السجن؟

رسميا.. موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 المرحلة الأولى

معهد التخطيط ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

"خاله اتهجم عليا في شقتي".. شيماء تطلب الخلع أمام محكمة الآسرة

غرفة العمليات بالوادي الجديد تباشر أعمالها لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)