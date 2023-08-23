وفد كنسي يزور الكنيسة الروسية بموسكو

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الأول، وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في زيارة للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وذلك في إطار تبادل الزيارات بين الكنيستين.

الأساقفة المكونين للوفد

يترأس الوفد نيافة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ويضم أصحاب النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، و الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا توماس الأسقف العام المساعد للشؤون الديرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كما يضم الوفد الراهب القمص شاروبيم الأنبا بولا، والراهب القمص أنطونيوس الباخومي، والراهب القس بيمن الأنبا بولا والشماس الدكتور عادل المنشاوي.

بطريرك روسيا يستقبل الوفد

كان في استقبال الوفد الكنسي لدى وصوله ممثلون عن غبطة البطريرك كيريل بطريرك عموم روسيا، وهم الأسقف تيخون مساعد البطريرك كيريل والأسقف ألكسي رئيس دير القديس دانيال والأب استيفان سكرتير العلاقات بين المسيحيين، وعدد من رئيسات الأديرة وممثلو مكتب العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية. إلى جانب الراهب القس داود الانطوني ممثل الكنيسة القبطية في روسيا والدكتور أنطون ميلاد الأرخن القبطي بروسيا.

ومن المنتظر أن يزور الوفد عددًا من الإيبارشيات والأديرة الروسية.

الجدير بالذكر أنه زار وفد من الرهبان والراهبات من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية برئاسة المطران ديونيسيوس مطران فوسكريسينسك ومستشار بطريركية موسكو ورئيس دير نوفوباسكي بموسكو، مصر وذلك بغية عمل جولة في الأديرة القبطية العامرة، وبعض الآثار المصرية.

بدأت زيارة الوفد الذي لحقه وفد آخر، يوم ٢٨ أبريل الماضي، وانتهت السبت ٦ مايو الماضي بينما تنتهي زيارة الوفد الآخر غدًا الاثنين.

واستقبلهم نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة والآباء الرهبان: القس داود الأنطوني كاهن الجالية القبطية في روسيا، والقس صليب الأنبا بولا والقس بيمن الأنبا بولا، عن نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر ومقرر لجنة الرهبنة بالمجمع المقدس، والدكتور أنطون ميلاد.