ضبط 89 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها بالغربية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام ، مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 89 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

مدير أمن الغربية وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط

وكان مدير أمن الغربية اللواء خالد عبد السلام قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفى سياق متصل تعرض 10 أشخاص للإصابة إثر انقلاب ميكروباص على طريق "طنطا- كفر الشيخ الدولي" بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعة، لإسعافهم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، برئاسة اللواء خالد عبد السلام إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، و4 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى الجامعى، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها فى تلك الحالات.