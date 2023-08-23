في حفل بطله الجمهور.. "معكم منى الشاذلي" يشارك أمين بودشار الغناء في العلمين

في حلقة خاصة جدا، يعيش جمهور برنامج معكم منى الشاذلي أجواء مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو المغربي أمين بودشار.

وتذاع فعاليات الحفل بدءًا من الغد، خلال حلقتي الخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساء، على فضائية cbc، وذلك وسط تواجد كثيف من الجمهور الذي هو البطل؛ حيث كان هناك حضور من كافة الأعمار، أطفال وشباب، رجال وسيدات، والكل في حالة تفاعل، يغني خلف المايسترو المغربي بكل حماس.

الجمهور يشارك المايسترو الأغاني القديمة والحديثة

وتنوعت الأغاني التي رددها الجمهور خلف المايسترو المغربي، من القديم لأم كلثوم وعبد الحليم، للغناء بالفصحى من أشعار نزار قباني، والأغاني الوطنية مثل "أحلف بسماها"، مرورا ببعض أغاني التسعينات لعمرو دياب ووردة، وكذلك الأغاني الشعبية مثل "يا بنت السلطان"، وختاما بالأغاني الحديثة على غرار "الغزالة رايقة".

ولم يخل الحضور من تواجد شخصيات عامة وفنانين وشعراء، من بينهم الشاعر جمال بخيت والفنانة هالة صدقي.

وفاجأ أمين بودشار الجمهور ببعض المقطوعات الموسيقية الخاصة به بعيدا عن الغناء، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واحتفت الشاذلي بالحضور الكبير للحفل والذي ضم عددا من أفراد من الجالية المغربية في مصر، والذي ردد الأغاني المصرية واندمج بشكل كبير مع أغنية مرسول الحب للمطرب المغربي الشهير عبد الوهاب الدوكالي.

وتألق المايسترو المغربي أمين بودشار في عزف أغنية “أحلف بسماها وبترابها”، للعندليب عبدالحليم حافظ، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" الذي تقدمه في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وقدم المايسترو أمين بودشار برفقة فرقته الموسيقية حفلا موسيقيًا للجمهور، ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، "أمين" لأول مرة في مصر، بعد أن انتشرت أغانيه بسرعة كبيرة وأصبح من أصحاب الترند، بسبب تداول فيديوهات لفرقته المغربية التي عزفت أغنية "جانا الهوا" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.