الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمل بورسعيد" تستضيف مبادرة "100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض

ندوة توعية
ندوة توعية

استضافت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد عيادتين متنقلتين تابعتين لمديرية الصحة والسكان ضمن  حملة "100 يوم صحة" والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان، وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب مضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط ، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة.

ندوة توعوية

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المبادرة تضمنت الكشف الطبي علي الموظفين بالديوان العام، والمتدربات بمركز التدريب المهني بمقر المديرية، وتم تنظيم ندوة توعية من المتخصصين والفريق الطبي للتوعية بأهمية الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر للأورام، وخدمات الصحة الإنجابية، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم نظمتها إدارة الرعاية وشئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية، كما أنه جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجانًا من خلال فريق طبي متخصص، بالتعاون مع مديرية الصحة، ونظمت الفعاليات لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، والباحثون حنان أبوالعلا، ومحمد أمين، ورشا توفيق.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تهدف إلى التوسع فى تقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع، وقد أسهمت تلك المبادرات أيضًا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن، وتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.

وزارة العمل 100 يوم صحة للكشف المبكر عن الأمراض بورسعيد رفع الوعي الصحي الحياة الصحية مضاعفات الأمراض المزمنة الكشف الطبي على المصريين

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