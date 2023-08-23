بعد التحديث الجديد.. كيف طور تطبيق واتساب نفسه؟

أطلق القائمين على تحديث تطبيق واتساب العديد من المميزات الجديدة لمستخدمينه للاستفادة أكثر من التطبيق.

ويعمل القائمين على تطبيق “الواتساب” على تقديم خصائص جديدة في الأبلكيشن لكي يستغلها مستخدمينه، ونرصد لكم في السطور التالية أهم مميزات واتساب الخفية التي قد يفيدك معرفتها وفقاً لموقع “makeuseof”.

كيف طور تطبيق الواتساب من نفسه؟

1 - أتاح تطبيق “الواتساب” التحكم في إخفاء الرسائل بعد فترة زمنية محددة، حيث يمكنك جعل كافة الرسائل الواردة في دردشة معينة تُحذف تلقائيًا من هاتفك بعد 7 أيام، أو بمجرد عرضها من الطرف الآخر.

2 - وأطلق تطبيق واتساب إمكانية التعرف على أكثر أشخاص تواصلا من خلال التطبيق ومقدار سعة التخزين التي تشغلها محادثة كل شخص.

3 - تسطيع من خلال واتساب اختيار صورة جديدة من الصور التي يوفرها لك تطبيق واتساب أو يمكنك اختيار لون محدد أو استخدام صورة من صورك الخاصة.

4 - تسطيع استرداد محادثات واتساب على هاتف آخر من خلال البحث عن النسخ الاحتياطية في iCloud الخاص بك وسيطالبك باستعادة سجل الدردشة من النسخة الاحتياطية المحفوظة.

5 - تستطيع إرسال مقطع فيديو أو صورة وبمجرد أن يفتحها الشخص الأخر ويشاهد المحتوى الذي أرسلته إليه يختفي المحتوى في ثواني معدودة.

6 - ومن ضمن المميزات التي أطلقها تطبيق واتساب يعمل على السماح بإخبار صديقك عن مكانك بالضبط والسماح له بتتبع موقعك وتتبع هاتفك من خلال هذه الميزة المهمة، وتعتبر هذه الميزة مفيدة جداً للكثر من مستخدمي التطبيق، على سبيل المثال، إذا تأخرت عن موعد أو اجتماع أو عدم معرفة مكانك.

7 - تستطيع تسجيل بيانات أو معلومات خاصة بك وترسلها لنفسك أيضاً عبر التطبيق والاحتفاظ بالمعلومات او الصور أو مقاطع الفيديو وعن البحث عنها ستحصل عليها بشكل أشرع بمجرد بدء الدردشة مع نفسك، ويمكنك استخدام النافذة لتدوين الملاحظات بسهولة والاختصارات المفيدة الأخرى.