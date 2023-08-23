نشاط الرئيس السيسي يتصدر عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء، استقبال الرئيس السيسي، أمس الالثلاثاء، أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، ومتابعة الرئيس للمشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس يبحث مع الصفدي تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، أمس، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، اتساقا مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

كما تم تبادل الرؤى، فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين، في هذا الصدد، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل، في هذا الإطار، على تكثيف الجهود الدولية، لتسوية الأزمة الفلسطينية، استنادا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس السيسي، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.

اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة بما يتجاوز 3 ملايين فدان جديدة ستتم إضافتها قريبا للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.

كما اطلع الرئيس السيسي على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمسة الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح.

وتحت عنوان "استكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة عقد، اجتماعا، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا داخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة «الحبر الفوسفوري» الذي يستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، والمواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، بوصفه من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لجميع مكوناته، حرصا من الهيئة على الناخبين.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها، استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات، في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

وتحت عنوان "مدبولي: اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ويعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماعه، أمس، لمتابعة جهود تطوير شركة «مصر للطيران»، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "انخفاض العجز التجاري 10.7 %"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر العدد العاشر من إصدارته ربع السنوية "الصادرات السلعية غير البترولية" والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2022- الربع الثاني 2023).

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليار دولار مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وذلك بنسبة انخفاض 10.7%.

وتحت عنوان "عودة العمرة بالبواخر .. وبداية الرحلات أوائل سبتمبر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ناصر ترك، أكد عودة العمرة عبر النقل البحري لأول مرة منذ عام 2016.

وأشار إلى أن تلك الخطوة مهمة وتخدم صالح الراغبين في أداء مناسك العمرة، موضحا أن السفر بالبواخر بالإضافة إلى النقل الجوي، سيسهم بشكل كبير في تنويع برامج رحلات العمرة وبأسعار تنافسية كما سيكون فرصة للشركات العاملة في النقل البحري لتشغيل العمرة عن طريق البحر.

ونقلت الصحيفة عن ترك قوله، إن طرح برامج للعمرة عن طريق الناقل البحري بأسعار مخفضة مقارنة بالناقل الجوي، سيؤدى إلى إقبال جزء كبير من أعداد الراغبين في أداء مناسك العمرة عن طريق البواخر.

وأوضح أن الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار تخدم المعتمر في المقام الأول لأن المنافسة التي ستحدث بين وسائل النقل ستعطي برامج بأسعار مميزة يستفيد منها راغبو أداء مناسك العمرة، مؤكدا أن هناك فرقا في الأسعار بين النقل الجوي والبحري، لصالح النقل البحري ويزداد فرق الأسعار خلال شهر رمضان، لأن أسعار تذاكر الطيران تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل الإقبال الكبير على عمرة رمضان.

وأشار إلى أنه تم أيضا فتح العمرة عن طريق البر، وهي فرصة جيدة أيضا لصالح المعتمرين حيث أن تعدد برامج العمرة يمنح المعتمرين فرصا أوسع للاختيار وفقا للبرنامج الذي يناسبهم.

وتحت عنوان "وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكوبي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا أمس من وزير خارجية كوبا «برونو رودريجيز».

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، تصريحه بأن وزير الخارجية الكوبي أعرب عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعها لمشاركة مصر في قمة مجموعة الـ 77 والصين المقرر عقدها يومي 15 و 16 سبتمبر 2023 بالعاصمة الكوبية هافانا.

في هذا الإطار، ثمن الوزير سامح شكري العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958، مشيرا إلى تطلع مصر لتعزيز روابط التعاون والصداقة مع كوبا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما أعرب عن التقدير للتنسيق مع كوبا في المحافل الدولية متعددة الأطراف، والجهود التي تبذلها الرئاسة الكوبية لمجموعة الـ 77 والصين.