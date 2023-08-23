الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة مطروح: إجراء 7 عمليات جراحية بمستشفى رأس الحكمة للقضاء على قوائم الإنتظار

مستشفى رأس الحكمة
مستشفى رأس الحكمة

قام الدكتور محمد على محمود مدير إدارة الطوارئ بصحة مطروح ترافقه الدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي وعبدالسلام النجدي مدير خدمة المواطنين بالتنسيق مع مستشفى مطروح العام ومستشفى رأس الحكمة المركزي لتنفيذ خطة تخفيف العبء عن المرضى والقضاء على قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية وخاصة بمستشفى مطروح العام.

 

وقام فريق من الأطباء بقيادة الدكتور معوض الحصري بتحضير 7 حالات بحاجة لتدخلات جراحية وتم إجراء جميع التدخلات بنجاح وجرى متابعة الحالات وجميعها مستقرة.
 

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن المنظومة الصحية بمطروح، تشهد تطوراً  كبيراً وتكامل فى العمل بين جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية، بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 
 

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