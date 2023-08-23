الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد لـ"الشاهد": اعتصامى رابعة والنهضة كانا مخالفين للفقه الإسلامى

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ اعتصامي رابعة والنهضة كانا محاولة لقول "لا" بطريقة عُنفية، وتعطيل مصالح خلق الله وأمن البلد، على عكس ما ينص عليه الفقه الإسلامي. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي  الدكتور محمد الباز فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،  أنه في أثناء الاعتصام، عُرضت حلول سياسية كثيرة، وقُوبلت كلها بكبرياء وتكبر ورفض وغرور ووهم القوة التي كان تتضاءل، وفي أثناء الاعتصام بدأت كتائب التنظيم الخاص تظهر على السطح مرة أخرى، وهو  الوجه الحقيقي والتاريخي لهذه الجماعة، مما يلغي أي مقولات للجماعة عن الاختلاف والديمقرايطة.

وأشار إلى أن الذي يلجأ إلى هذه الأساليب غير ديموقراطي من جيناته ومنبعه وعند المحاكاة تظهر الحقيقة؛ لأن هذه الجماعة لو كانت سياسية بشكل حقيقي ومرنة لقبلت حتى لو مظلومة تغيير الظلم بأساليب ديموقراطية.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

رفعت سيد أحمد رابعة النهضة إعتصامي رابعة والنهضة الشاهد محمد الباز

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