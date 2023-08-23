15 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة ووحدة متابعة البضائع المهملة، جلسة بيع بالمزاد العلني، الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، وذلك لبيع عدد 153 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات منها “موتوسيكل وسكوتر وسيارات ملاكي ماركات سوزوكي وهوندا ومرسيدس”.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي لعدد 40 لوطًا بمبلغ 15 مليون و25 ألف و500 جنيه.

جاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.