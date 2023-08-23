غرفة الجيزة التجارية توقع بروتوكول تعاون مع مصراته لإقامة معرض للمنتجات المصرية

وقعت الغرفة التجارية بالجيزة بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مصراته للتجارة والصناعة والزراعة بعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم.

وقال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إنه تم الإتفاق على عمل معرض دائم للمنتجات المصرية في مصراته بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وأضاف "الشاهد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تشكيل وفد من الغرفة التجارية لزيارة مصراته وإتمام المعرض الدائم ودراسة السوق واحتياجاته من السلع بشكل عام، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة ستكون بشكل عاجل فور انتهاء الغرفة من معرض "أهلًا مدارس".

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك فرص واعدة للاستثمار في مصراته خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك استعداد من قبل المستثمرين لتعزيز التعاون مع الجانب المصري.

وشدد على ضرورة تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين غير مقبول، ومن الممكن أن يشهد مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك فرص كثيرة لزيادة التعاون المشترك.

في نفس السياق، أكد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تسعى في الدورة الجديدة لاحداث تغيرات جذرية على مستوي الدورة الجديدة، ووضع إستراتيجية للغرفة لمساهمتها في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الخارجية وفقًا لتوجيهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق حلم المئة مليار دولار صادرات.

وأكد "جابر"، أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في ليبيا وتحديدًا مصراته، وسوف تقوم الغرفة خلال الفترة المقبلة بعدة أنشطة تستهدف دعم التجار وضبط الأسواق.