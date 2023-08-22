الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: استمرار حالة الحوار تعنى الاعتراف بالتعدد.. والجمهورية الجديدة ملك للجميع

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مستقبل الدول يقوم على الحوار، لافتاً إلى أن وجود حوار يعني الإقرار بوجود اختلاف وتمايز بين النخب في البلد.

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن الحوار الوطني عملية جادة وليس عملية شكلية، لافتاً إلى أنه لحظة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار لم يكن هناك أزمات اقتصادية في مصر أو غيرها، معقبًا: "لم يكن هناك اضطرار لإطلاق الدعوة إلى عقد الحوار الوطنى، ولكن هذا الأمر كان اختيارا، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث عن مستقبل هذا البلد".

وأكد ضرورة استمرار حالة الحوار لأنها تعني الاعتراف بالتعدد، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة ومواد أخرى في الدستور، معقباً: "أنا لا أهتم بالمشككين نهائيًا، ولكني أهتم بفائدة الحوار للناس، وإدراكهم أن هذا الحوار ليس مكلمة".

وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني تشمل شركاء ثورة 30 يونيو الذين أسسوا الجمهورية الحالية "جمهورية ما بعد الظلام".

وأكد أن من ثاروا في 30 يونيو ليسوا كتلة واحدة، الشعب ليس كتلة واحدة، والقوى السياسية والنقابية والحزبية ليست كتلة واحدة أيضا، غابوا عن بعض كثيرا، والرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك هذا الأمر، لافتاً إلى أن من بنوا الجمهورية في ثورة 30 يونيو كانوا لا بد أن يكونوا بناة مستقبل الجمهورية الجديدة، لأنها ملك للجميع وللشعب المصري.

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