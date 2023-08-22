الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل إطلاق أول كارت الخدمات الحكومية الموحد

الدكتور خالد العطار
الدكتور خالد العطار

كشف الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، تفاصيل إطلاق أول كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc، إن كارت الخدمات الحكومية الموحد يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي وخدمات المدفوعات، مضيفًا: "أصبح رقم الهاتف المحمول مرتبطا بالكارت والرقم القومي والحساب البريدي".

وواصل: "الكارت عبارة منظومة حوكمة، حيث يتضمن بصمة المواطن، وغير قابل للتزوير، خاصة بصمات كبار السن"، منوهًا أنه سيتم استخدام بصمة الوجه بدلًا من بصمة اليد، كما تم الاشتراك مع شركات المحمول لكل من ليس لديهم خطوط محمولة، مدة صلاحيته 3 سنوات، وليس 3 أشهر فقط".

وتابع: "نسلم 50 ألف كارت في الأسبوع، ويتم إرسال رسائل للمواطنين".

كارت الخدمات الحكومية الموحد خدمات التموين التأمين الصحي خدمات المدفوعات بصمة المواطن بصمة الوجه

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