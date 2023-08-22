وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالإشارة إلى الأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم وكذلك التنوع غير المسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمناً على جهود السادة أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء، ولا سيما في هذا التوقيت المهم دعماً للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.

وأوضح الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية، ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حالياً في مصر.

افتتاح غرف فندقية فى جنوب سيناء والبحر خلال 2024

وأضاف وزير السياحة والاثار أنه وفقاً لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة، فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية قبل عام 2024 ولاسيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد أحمد عيسى أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة في تيسير الإجراءات وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي يستطيع تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة انفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة تسهم في افتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية.