رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير الكونغو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع الدوائى

استقبل، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، كاسونجا موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بجمهورية مصر العربية.

وتناول الاجتماع مناقشة بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الدوائي، وكذلك إمكانية البدء في العمل على مشروع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، وبما يحقق دعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى سوق الدواء بجمهورية الكونغو الديموقراطية.

جاء ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لدعم الاستثمار بالقطاع الدوائي؛ وذلك من خلال فتح أسواق للمستحضرات الطبية المصرية، وخاصة بالأسواق الأفريقية.

فى وقت سابق، كانت وقعت هيئة الدواء المصرية، قد أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجل تحقيق تكامل الجهود، والتعاون المشترك بين الجهتين في نقل الخبرات، وتبادل المعلومات، وإقامة الندوات التعريفية.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل المعلومات والبيانات والمؤشرات المتاحة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتعلقة بالتجارة الخارجية لمصر وتصنيفها حسب الدول والاتفاقيات والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وتصنيف السلع المستوردة والمصدرة، وذلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية، والنباتات والأعشاب التي لها استخدامات طبية، ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

تسعي هيئة الدواء المصرية إلى ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها من أجل تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات، بالشراكة مع كافة الجهات المختصة محليا ودوليا، لضمان رفع جودة وكفاءة مستوي الخدمات الصحية، ويحد من معدلات الغش والتلاعب في سوق الدواء، فى ظل اعتماد مصر على الاستيراد بنسبة كبيرة لسد العجز في بعض المستلزمات الطبية، ومعالجة أزمة النواقص دون أن تؤدي إلى اختفاء أصناف دوائية.