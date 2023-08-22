مهرجان العلمين.. محمد شردى: «الشركة المتحدة» نجحت فى الترويج للمدينة الجديدة

أشاد الإعلامى محمد شردي بنجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، والذي يُعقد تحت شعار “العالم علمين”.

العالم علمين

وأكد الإعلامي محمد شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذا المهرجان أحدث حالة رواج كبيرة للعلمين الجديدة على مدار 6 أسابيع.

وأضاف أن فعاليات مهرجان العلمين تنوعت بين فنية ورياضية وسباقات، كما شهد المهرجان إقبالًا ضخمًا من قبل الزائرين، ليس من مصر فقط ولكن من العديد من دول العالم، وعلق : “الشركة المتحدة نجحت في الترويج للعلمين الجديدة”.

وتابع:" الأيام المتبقية من مهرجان العلمين تشهد سباقات عالمية، بجانب حفلات غنائية لكبار المطربين".