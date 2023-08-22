الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة تكشف فعالية لقاحات كورونا مع متحورEG.5.. وهل يوجد تغيير بالبروتوكول العلاجي؟

لقاح
لقاح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحالتين اللذان ثبتا إيجابية إصابتهما بمتحور EG.5، مصريان وكان لديهما أعراض تنفسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا جزء من الترقب الذي تقوم به وزارة الصحة لكورونا والمتحور الجديد والإنفلونزا، والفيروس المخلاوي، وأن هذين الشخصين كان يعانيان من برد وارتفاع في درجات الحرارة وأعراض تنفسية، وعندما تم سحب عينات للشخصين ثبت إيجابية إصابتهما بمتحور EG.5.

علاج المتحور الجديد

وأكد أن العلاج هو نفس علاج كورونا ولا يوجد تغيير في البروتوكول العلاجي والإجراءات، موضحًا أن كل لقاحات كورونا مازالت فاعلة ونوصي بها للفئات الأكثر عرضه للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضة السرطانات.

الصحة متحور Eg 5 كورونا لقاحات كورونا البرتوكول العلاجي

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