الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أكرم الشافعي: يجب تكاتف جميع القوى السياسية للمشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حربي كامل أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية، والوفد المرافق له بمقر الغرفة التجارية.

خلال اللقاء، أكد أكرم الشافعي، أهمية التحالف من أجل إنجاز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنعاش الأسواق واللوجيستيات عن طريق تنويع الواردات خلال تنمية الصادرات.

كما أشار إلى أهمية جذب الاستثمارات والمزايا الاستثمارية التي منحها الرئيس السيسي للمستثمرين ومنها الرخصة الذهبية، لافتا إلى تقديم كامل الدعم إلى الرئيس السيسي في الاستحقاق الرئاسي.

واختتم أكرم الشافعي حديثه، مشددا على أهمية تكاتف جميع القوى السياسية من أجل المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية اخبار أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية الغرفة التجارية الاسماعيلية اخبار الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

حبس مدير شركة خاصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالدقي

"الخطيب" يطلب من النائب العام حبس مرتضى منصور سنة

تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح الموسم المقبل

محافظ جنوب سيناء: نضاعف جهدنا لدعم المواطن لعبور الأزمة الاقتصادية بسلام

حبس المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته وفبركة صور إباحية لهن بقويسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل