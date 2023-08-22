أكرم الشافعي: يجب تكاتف جميع القوى السياسية للمشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حربي كامل أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية، والوفد المرافق له بمقر الغرفة التجارية.

خلال اللقاء، أكد أكرم الشافعي، أهمية التحالف من أجل إنجاز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنعاش الأسواق واللوجيستيات عن طريق تنويع الواردات خلال تنمية الصادرات.

كما أشار إلى أهمية جذب الاستثمارات والمزايا الاستثمارية التي منحها الرئيس السيسي للمستثمرين ومنها الرخصة الذهبية، لافتا إلى تقديم كامل الدعم إلى الرئيس السيسي في الاستحقاق الرئاسي.

واختتم أكرم الشافعي حديثه، مشددا على أهمية تكاتف جميع القوى السياسية من أجل المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.