الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح الموسم المقبل

القمح
القمح

عُقد اليوم اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي وبعض رؤساء الإدارات المركزية.

جاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارًا من الموسم القادم. 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم. 

كان وزير الزراعة قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارًا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي، كما استعرض اجتماع مديريات الزراعة اليوم أيضا موقف كارت الفلاح وتوفير الأسمدة الأزوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوى القادم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات القومية الزراعية، الرامية إلى زيادة المساحة المنزرعة بما يتجاوز 3 ملايين فدان جديد.

تطرق الاجتماع أيضا إلى جهود زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومن بينها الأرز والذرة والقمح، تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من واردات مصر من تلك المحاصيل سعيًا لتحقيق الأمن الغذائى. 

مديريات الزراعة وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية محصول القمح الدورة الزراعية

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