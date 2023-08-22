الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: منتدى بريكس مهتم باستعادة تعافى الاقتصاديات بعد جائحة كورونا وتطوير الصناعة

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المهم أن منتدى "بريكس" مهتم بمهام مثل استعادة تعافي الاقتصاديات بعد جائحة  كورونا وتطوير الصناعة وتحسين سلاسل الإمداد.

وأضاف، خلال كلمته عبر "الفيديو كونفرانس"، في منتدى "بريكس"، أنه يجري حل المشاكل المعقدة مع زيادة التقلب في أسواق السلع والأموال والبضائع، مشيرًا إلى أنه وسط ظروف وضغوط التقدم الناجمة من تصرفات بعض الدول لإصدار النقد تجنبًا لبعض عواقب الجائحة، ما يؤدي لزيادة الديون السيادية. 

أسعار المواد الزراعية والحبوب تزداد مما يؤثر على الدول الفقيرة

وتابع، كما أن هناك تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الأوضاع الاقتصادية وهي العقوبات والاخلال بقواعد التجارة الحرة، مؤكدًا أن أسعار المواد الزراعية والحبوب تزداد، مما يؤدي للتأثير على الدول الأفقر، والمهم أن دول بريكس تعزز تعاونها وتعاملها المشترك لضمان نمو اقتصادي وانطلاق مشاريع في البنية التحتية والاستثمار.

فلاديمير بوتين منتدى بريكس استعادة تعافي الاقتصاديات جائحة كورونا تطوير الصناعة اسواق السلع أسعار المواد الزراعية العقوبات قواعد التجارة الحرة

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