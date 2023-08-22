الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفائزة بجائزة "إيفاك العالمية": حلمي الالتحاق بكلية الفنون الجميلة وتحقيق الشهرة بالمجال

الفائزة بجائزة إيفاك
الفائزة بجائزة إيفاك العالمية

قالت حبيبة محمد، الفائزة بجائزة إيفاك العالمية في الرسم، إن والدتها هي أول من لاحظت موهبتها في الرسم والابتكار، وكانت هي خير داعم لها منذ البداية.

“إيفاك العالمية”

وأكدت حبيبة، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنها حصولت على جائزة إيفاك العالمية في الرسم، ولهذا منحتها هذه الجائزة دفعة قوية في النجاح والاستمرار بهذا المجال، معبرة:" نفسي أكون فنانة رسم مشهورة وحلمي الالتحاق بكلية الفنون الجميلة".

وتابعت: "علمت نفسي قواعد الرسم من على قنوات اليوتيوب، ثم أخذت عدد من الدروس الخاصة بالرسم".

الإبداع والتميز 

واستطردت: "أخذت جائزة إبداع وتميز، وحصلت على لقب سفيرة الثقافة الصغيرة من دولة الصين، كما حصلت على المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية".

حبيبة محمد جائزة إيفاك دي ام سي السفيرة عزيزة

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