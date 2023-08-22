الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما أسباب فشل كل المفاوضات التى طرحت لحل الأزمة الروسية الأوكرانية؟.. خبير يجيب

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

أوضح أبوبكر باذيب، الباحث في الشئون الاستراتيجية، أسباب رفض كل المبادرات التي قدمت حتى الآن في المفاوضات الروسية الأوكرانية، قائلًا: "إن الأطراف حاليًا غير مهيأة للدخول في أي مفاوضات، لأن الدخول في المفاوضات يسبقه جملة من المقاربات التي تحاول أن تقرب وجهات النظر على الجوانب الإنسانية وجوانب وقف إطلاق النار في مواقع وجبهات مختلفة". 

وأضاف باذيب، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل هذه الإجراءات والمقاربات يفترض أنها تسبق أي مفاوضات، أو يتم احتواؤها في المبادرات التي تقدم من الصين أو الدول الإفريقية أو من أي طرف آخر يفترض أن يكون لديه قبول، وكل هذا لم يحدث.

وأوضح أن المقاربات التي تقدم، والأطراف التي تجلس على طاولة المفاوضات ليست ذات سلطة عسكرية أو سياسية قادرة أن تقدم فيها نوعًا من التصور تمهيدًا لإرهاصات هذه المقاربات.  

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