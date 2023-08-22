الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. قرار بإعادة التشكيلات التنظيمية لأمناء «مستقبل وطن» بالبحيرة

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

أصدر حزب “مستقبل وطن” برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعادة التشكيلات التنظيمية لأمناء المراكز والأقسام بحزب مستقبل وطن في محافظة البحيرة

ونص قرار تشكيل هيئة المكتب في مادته الأولى على:

تعيين محمود فوزي عبد الفضيل سليمان امين مركز ابو المطامير، وعبد القادر أنور محمود، أمين تنظيم مركز ابو المطامير وعادل محمد عبد القادر، أمين قسم دمنهور ومحمد راشد سيف الدين أمين تنظيم قسم دمنهور وبهجت حسن محمود، أمين مركز كفر الدوار ووائل حسن محمد روتان، أمين تنظيم مركز كفر الدوار وعبد السلام محمد بسيوني، أمين مركز كوم حماده وإسلام إبراهيم جمال الدين، أمين تنظيم مركز كوم حماده وعصام محمد علي الطباخ، أمين مركز أبو حمص ورمسيس جرجس جبران أمين تنظيم مركز ابو حمص ومحمد إبراهيم، أمين مركز ادكو .

txt

قيادى بـ"مستقبل وطن": الإفراج عن أحمد دومة خطوة مهمة لدعم الحوار الوطنى

txt

"مستقبل وطن": ندوات عن مخاطر الزواج المبكر والكشف عن السرطان لدعم المرأة فى الجيزة

تشكيل الدلنجات والرحمانية بالبحيرة

كما شمل القرار تعيين محمد عطية، أمين تنظيم مركز ادكو وحامد فتحي عبد المقصود، أمين مركز الدلنجات وسعيد محمد مصطفى محمد، أمين تنظيم مركز الدلنجات وأسامة سعد محمد الحجازي، أمين مركز الرحمانية وعلي محمد عبد الغفار اليمني، أمين تنظيم مركز الرحمانية، وعبده محمد يوسف النحال، أمين مركز المحمودية وجمال محمد محمد أبو شنب، أمين تنظيم مركز المحموديه، وعلاء محمود محمد أبو شعيشع، أمين مركز النوبارية وغريب محمد أبو بكر السيد، أمين تنظيم مركز النوبارية وعادل فريد الماحي أمين التنظيم والقائم بأعمال أمين بمركز ايتاي البارود.

ونص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه، ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن .

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شئون الأحزاب بالقرار.

369607211_621263186799604_4618512534731023276_n
369607211_621263186799604_4618512534731023276_n
369684455_621263216799601_909790860138557656_n
369684455_621263216799601_909790860138557656_n
369654880_621263253466264_1185400142134121631_n
369654880_621263253466264_1185400142134121631_n
التواصل الاجتماع الحوار الوطنى السرطان الزواج المبكر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

مواد متعلقة

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

مصرع عاملين جراء حادث سير بالبحيرة

مصرع مسن فى حادث سيارة بالبحيرة

صحة الشيوخ توصي بزيادة عدد "أسرة" الرعاية المركزة الشاملة بمستشفى أبو المطامير

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

3 أسباب تمنع صلاح من الانتقال للدورى السعودى

حريق محدود داخل المصل واللقاح فى الجيزة

الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة أصاب "حلاق" شقيقها بالتجمع الأول

5 سبتمبر.. الحكم على المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل