بالأسماء.. قرار بإعادة التشكيلات التنظيمية لأمناء «مستقبل وطن» بالبحيرة

أصدر حزب “مستقبل وطن” برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعادة التشكيلات التنظيمية لأمناء المراكز والأقسام بحزب مستقبل وطن في محافظة البحيرة

ونص قرار تشكيل هيئة المكتب في مادته الأولى على:

تعيين محمود فوزي عبد الفضيل سليمان امين مركز ابو المطامير، وعبد القادر أنور محمود، أمين تنظيم مركز ابو المطامير وعادل محمد عبد القادر، أمين قسم دمنهور ومحمد راشد سيف الدين أمين تنظيم قسم دمنهور وبهجت حسن محمود، أمين مركز كفر الدوار ووائل حسن محمد روتان، أمين تنظيم مركز كفر الدوار وعبد السلام محمد بسيوني، أمين مركز كوم حماده وإسلام إبراهيم جمال الدين، أمين تنظيم مركز كوم حماده وعصام محمد علي الطباخ، أمين مركز أبو حمص ورمسيس جرجس جبران أمين تنظيم مركز ابو حمص ومحمد إبراهيم، أمين مركز ادكو .

تشكيل الدلنجات والرحمانية بالبحيرة

كما شمل القرار تعيين محمد عطية، أمين تنظيم مركز ادكو وحامد فتحي عبد المقصود، أمين مركز الدلنجات وسعيد محمد مصطفى محمد، أمين تنظيم مركز الدلنجات وأسامة سعد محمد الحجازي، أمين مركز الرحمانية وعلي محمد عبد الغفار اليمني، أمين تنظيم مركز الرحمانية، وعبده محمد يوسف النحال، أمين مركز المحمودية وجمال محمد محمد أبو شنب، أمين تنظيم مركز المحموديه، وعلاء محمود محمد أبو شعيشع، أمين مركز النوبارية وغريب محمد أبو بكر السيد، أمين تنظيم مركز النوبارية وعادل فريد الماحي أمين التنظيم والقائم بأعمال أمين بمركز ايتاي البارود.

ونص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه، ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن .

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شئون الأحزاب بالقرار.

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