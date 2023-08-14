"مستقبل وطن": ندوات عن مخاطر الزواج المبكر والكشف عن السرطان لدعم المرأة فى الجيزة

أعلنت أمانة المرأة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بقيادة النائبة الدكتورة صبورة السيد أمين مساعد الحزب بالمحافظة، عن بدء تنفيذ حملات مكثفة بمراكز وأقسام المحافظة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، فضلًا عن إطلاق سلسلة ندوات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك ضمن حزمة خدمات تعتزم الأمانة إطلاقها لخدمة المرأة الجيزاوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمانة المرأة بالمحافظة برئاسة النائبة مايسة عطوة، أمين مساعد المرأة، وبحضور سهير القاضي وأميرة عبيد أمينتى المرأة المساعدتين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمينات المرأة بمراكز وأقسام المحافظة.

وشهد الاجتماع إعلان المخطط العام لأمانة المرأة خلال المرحلة المقبلة في ضوء توجيهات النائبة الدكتورة صبورة السيد، الذي تضمن التوسع في إقامة معارض خاصة بالمنتجات الخاصة بمشروعات المرأة المعيلة للمساهمة في تسويق تلك المنتجات ودعم الطلبة الموهوبين وعمل مشروعات صغيرة لهم ومحاربة ظاهرة سماسرة القروض واستمرار مبادرة طرق والأبواب وعمل معارض ملابس وتطريز وتفعيل المساعدات الخاصة بمبادرة تكافل وكرامة.

ووجهت النائبة مايسة عطوة، الشكر لأمينات المرأة بمراكز وأقسام المحافظة على مجهودهم الملحوظ خلال الفترة الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه يجب تكثيف عمل أمانة المرأة فى الفترة المقبلة وقوفًا مع الدولة يدًا بيد فى تذليل العقبات لدى المواطنين فى حل مشاكلهم وتقديم كل سبل المساعدات من خلال أمينات المرأة بأمانات الحزب بالوحدات القاعدية والعمل بجدية على نشر الوعي لدى المواطنين.

وأكدت سهير القاضى، الأمين المساعد للمرأة، ضرورة مضاعفة دور المرأة ورفع شأن الأمانة من خلال العمل المتواصل والخطط المستقبلية التى تم عرضها على النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة عبد الوهاب خليل أمين التنظيم ومنها ضرورة مشاركة المرأة فى العمل السياسى وتنفيذ فعاليات تترك أثرًا فى الناس، مشيرة لأهمية التوعية وتعريف المواطنين بالمشروعات التى شهدتها الدولة المصرية في غضون السنوات الأخيرة.

وأشارت أميرة عبيد، الأمين المساعد للمرأة، إلى أهمية مساعدة الناس فى تخفيف العبء عنهم من خلال المعارض منخفضة التكلفة والتواصل مع المصانع وتوفير الأماكن للمعارض لهم ثم توجهت بالشكر لأمانتي الهرم والطالبية على النشاط الدائم على أرض الواقع.

ووجهت إيمان رأفت، أمينة المرأة بكرداسة الشكر للنائبة صبورة السيد والنائبة مايسة عطوة لبثهما التوعية والمساعدات والمبادرات خلال الفترة الماضية بمركز كرداسة.

وفي ختام الاجتماع، تم تكريم أمينات المرأة بمراكز وأقسام المحافظة تقديرًا لهن على الجهود المبذولة على أرض الواقع خلال المرحلة الأخيرة تنفيذًا لاستراتيجية الحزب في تقديم كافة سبل الدعم الممكن للمواطنين.

وشملت التكريمات كلًا من منى علي المليجي عضو هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة، وهويدا طلال أمينة المرأة بالحوامدية، ونور الهدى عصام أمينة الطالبية، وجميلة علي أمينة إمبابة، ونجلاء الجمل أمينة الوراق وسوزان أبو خضرة أمينة الهرم، وزينب مصطفى أمينة الواحات وناهد محمد سعد أمينة قسم الجيزة وعبير العقبى أمينة البدرشين وعبير الحسيني أمينة أوسيم والدكتورة ياسمين الضوى أمينة ٦ أكتوبر وإيمان أحمد طوسون أمينة العمرانية وحنان عطية أمينة بولاق الدكرور.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتفعيلًا لمبادرة الحزب "أنتِ عظيمة".