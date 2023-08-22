حبس المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته وفبركة صور إباحية لهن بقويسنا

"لم يتخيل الشاب العشرينى سيئ السمعة " علي محىي عبدالواحد بأن ما فعله تجاه فتيات وسيدات بلدته سيمر مرور الكرام، واعتقد بأن الأجهزة الأمنية بقويسنا ستغفل عيناها تجاه ما يفعله ويقوله نحو نساء قريته.

فهذا الشاب الذي عاش حياته بالطول والعرض بعد أن توفي والديه ولم يجد من أشقاءه وأهله من يحسن تربيته أو يعلمه بأن الخوض فى أعراض السيدات جريمة سيحاسب عليها أمام القانون، وها هو الآن قد انقلب السحر على الساحر وقامت الأجهزة الأمنية بقويسنا بكل ما فى وسعها حتى تمكنت من ضبط هذا المجرم وتسليمه للعدالة ليكون عبرة لمن يحاول نشر ادعاءات كاذبة وتشويه صورة سيدات بالكذب والافتراء.

قرارات النيابة



وأمرت نيابة قويسنا بحبس المتهم على محيي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى بتهمة نشر ادعاءات كاذبة على سيدات قريته.

ووجهت له النيابة عدة اتهامات أهمها الخوض في أعراض سيدات وفتيات بالباطل ونشر ادعاءات كاذبة عليهن بأنهن يترددن على شقته لممارسة الفحشاء معه بمقابل مادي وتركيب لبعض منهن صور إيباحية.

أقوال الضحايا

وأقر الضحايا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة قويسنا، بأن هذا المتهم قام بتشويه سمعتهم وسمعة زوجاتهم وبناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي محاولا خراب بيوتهم برغم عدم وجود معرفة سابقة بينهم أو خلاف سابق بينهم أو بين عائلته.





البداية

وحرر أهالي قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عدة محاضر ضد شاب؛ لتشهيره بالسيدات والأسر والادعاء كذبًا عليهن، بممارسة الفحشاء معه، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحة تم إنشاؤها باسم فضائح كفر ميت سراج.

واستقبل "الدستور" استغاثات بعض تلك الأسر، مناشدين سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق في شكواهم، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة بلاغات ضد ذلك الشاب، لأن بيوتهم على وشك الخراب، وأن تلك الأعمال هي خوض في الشرف والعِرض.

وأكد الضحايا، أنه تم تحرير عدد من المحاضر تحت الأرقام التالية ضد المتهم "6574 إداريًا قويسنا، 6669 إداريًا قويسنا، 100 جنح اقتصادي، 144جنح اقتصادي" بالإضافة إلى تحرير محاضر بقسم تكنولوجيا المعلومات التابعة لمديرية أمن المنوفية وبرغم كل تلك المحاضر لم تقوم نيابة قويسنا بعمل ضبط وإحضار للمتهم ولم يسع قسم شرطة قويسنا لضبط هذا المجرم حتى لا ينتهى الأمر بنهاية كارثية فلذلك نناشد المسئولين بسرعة الاستجابة.