وكيل «اقتصادية النواب» يُشيد بدور جامعة القاهرة فى دعم المبادرات الرئاسية

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باطلاق جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة للوحدة المحلية بقرية برنشت بمحافظة الجيزة.

وأكد “عبد الحميد” على أهمية دور جامعة القاهرة فى خدمة مختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى المحافظات بصفة عامة وعلى مستوى محافظة الجيزة بصفة خاصة.

دور جامعة القاهرة في دعم المبادرات الرئاسية

وقال " عبد الحميد " فى تصريحات له، إن جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أصبح لها دورها المهم والناجح فى دعم ومساندة مختلف المبادرات الرئاسية التاريخية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها مبادرة "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وحياة كريمة لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة” وذلك من خلال إطلاق جامعة القاهرة للعديد من القوافل الخدمية في إطار تفعيل دورها الخدمي والتنموي تجاه المجتمع.

مطالب برلمانية للجامعات الحكومية والاهلية والخاصة

وطالب “عبد الحميد” من مختلف الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة أن يكون لها دورها الفاعل مثل جامعة القاهرة فى دعم ومساندة مثل هذه القوافل لخدمة المجتمعات المحيطة بها مؤكداً أن الجامعات المصرية اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

تفاصيل قافلة “القاهرة” لقرية برنشت

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق القافلة التنموية الشاملة لقرية برنشت التابعة لمركز العياط وتضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المتميزة في تخصصات مختلفة من كليات “الطب، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والتربية النوعية”.

ولفت إلى أن القافلة تأتي ضمن مبادرة "أنت الحياة" التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة، مشيرا إلى أن القافلة قدمت خدماتها على مدار 5 أيام متتالية، وتضمنت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية المختلفة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى إعداد برامج توعوية في مجالات متعددة منها الأسنان والسموم والتمريض، وتوزيع فرش ومعجون، كما نظمت ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار مبادرة "صنايعية مصر"، وقدمت حفلًا فنيًا لأهالي القرية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق بشكل مستمر أنطلاقًا من إدراكها لضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، وتسخير كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لفئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، وبالتالي المساهمة الفعالة للنهوض بصحة المواطنين والعمل على تخفيف العبء المعيشي عن كاهلهم.