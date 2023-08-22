رغم سلسلة الاتهامات الجنائية.. ترامب يتفوق فى استطلاعات الرأى للحزب الجمهورى

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن سلسلة الاتهامات الجنائية الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التزايد، لكن كذلك أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وكومة أموال حملته الانتخابية.

استطلاعات رأي أمريكية صادمة

وتابعت الإذاعة البريطانية، أن الرئيس السابق يتحدى الجاذبية، أما الرئيس الحالي جو بايدن، فيواجه مشكلة معاكسة، إذ يبدو أنه لا يستطيع الانطلاق، ومهما كان أداء البلاد جيدًا، فإنه لا يرتفع في استطلاعات الرأي.

وأضافت أن استطلاعات الرأي الخاصة ببايدن تترأس اقتصاداً يحسد عليه كل بلد في العالم تقريباً، فالتضخم آخذ في الانخفاض (عند 3%، وهو أقل من نصف ما هو عليه في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة)، كما أن البطالة منخفضة أيضًا (3.5%)، وتنحسر المخاوف من الركود فقط.

وأشارت إلى أنه لا يزال الأمريكيون يتعرضون لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والأسعار التي لا تزال أعلى من مستويات ما قبل فيروس كورونا، لكن الرئيس يسافر في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا الصيف لتذكير الناس بأن الأجزاء الرئيسية من أجندته، قانون خفض التضخم وقانون تشيبس، قد ضخت تريليونات الدولارات الحكومية في الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت أنه لا يبدو أن بايدن يحظى بالكثير من الفضل في التحسن الاقتصادي، حيث أظهر استطلاع أجرته رويترز مؤخرًا أن 54% من الأمريكيين لا يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها بايدن، وهذا في الواقع أسوأ بنقطتين مما كان عليه في مارس، عندما بدا الركود أكثر احتمالا وكان التضخم أعلى، وهو أسوأ بكثير من نسبة 32% الذين رفضوا سجله عندما تم تنصيبه في عام 2021، حيث ينتعش الاقتصاد، وتنخفض أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به.

وأفادت الإذاعة البريطانية، بأن جزء من المشكلة يكمن في أن العديد من برامج الإنفاق الكبيرة لبايدن لا تزال في مرحلة الموافقات، ويأمل مسؤولو الإدارة الذين تحدثت إليهم أنه مع توزيع الأموال على المشاريع في جميع أنحاء البلاد، سيتم استئناف القواعد العادية للسياسة وسيبدأ الناس في رؤية فوائد ما فعله الرئيس ومكافأته عليه، ولهذا السبب أطلق البيت الأبيض على خطته اسم "اقتصاد البيديوم"، ولكن هناك خطر لذلك، فإذا عاد التضخم إلى الارتفاع وعاد الركود إلى الظهور، فسوف يكون الجمهوريون قد حصلوا على شعار مفيد لإعلاناتهم الانتخابية السلبية.

وتابعت أنه من ناحية أخرى، يواجه دونالد ترامب الموقف المعاكس ــ فالأخبار السيئة ليست أخباراً سيئة بالنسبة له في استطلاعات الرأي.

وقال أحد مساعدي ترامب: "إذا كان السؤال المطروح أمام الناخبين هو هل يجب أن يكون ترامب في السجن أم في البيت الأبيض؟ ترامب يفوز"، عقب توجيه الاتهامات إليه في جورجيا بتهمة التدخل في انتخابات الولاية لعام 2020.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة للناخبين ككل أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن ترامب ارتكب جريمة، وتقول الأغلبية أيضًا إنها لن تصوت لصالحه.