قائمة حفلات الأسبوع الختامي لمهرجان العلمين

أيام قليلة تفصلنا عن ختام الدورة الأولى من مهرجان العلمين والذي أقيم تحت شعار العالم علمين.

واستطاع المهرجان خلال فاعلياته التي أقيمت على مدار شهر ونصف في جذب عدد كبير من الجمهور نظرا لتنوع انشطته المختلفة بين الحفلات الغنائية لمختلف نجوم مصر والوطن العربي وعدد آخر من الأنشطة الرياضية والثقافية وكذلك البطولات العالمية.

حفلات مهرجان العلمين

ويشهد الأسبوع الختامي لمهرجان العلمين عدد من الحفلات الفنية التي نرصدها خلال التقرير التالي :

حفل سمر طارق

قررت إدارة مهرجان العلمين إقامة حفل غنائى ضخم للمطربة سمر طارق، بعد غد الخميس، وحفل ستاند اب كوميدي لعلي قنديل وذلك ضمن سلسلة الحفلات المتتالية للمهرجان.

حفل الليثي وعدوية ومسلم

وضمن الفعاليات المميزة بمهرجان العلمين الجديدة أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن إقامة حفل غنائي الثلاثي الغناء الشعبي محمود الليثي ومسلم ومحمد عدوية.

تفاصيل حفل محمود الليثي بالعلمين



يقام حفل المطربين محمود الليثي ومحمد عدويه و مسلم بعد غد الخميس 24 أغسطس الجاري.

ويقام الحفل على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة على أن تفتح بوابات المسرح امام الجمهور فى تمام الساعة السادسة مساء ويقام الحفل في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

وقد نوهت إدارة مهرجان العلمين عن الحفل عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة المختلفة.

حفل الرابر الأمريكي روس

ويحيي نجم الراب الأمريكي "روس" والمعروف أيضًا باسم Russell Vitale حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات المهرجان يوم 25 أغسطس المقبل.

ورفع حفل مطرب الراب الأمريكي "روس" شعار "من أمريكا للمعلمين كما نفذت تذاكر الحفل بالكامل.

حفل سولد اوت و شارموفرز

ويشهد يوم الجمعة المقبل أيضا على خشبة مسرح العلمين عرضا لبرنامج سولد أوت كوميدي الذي يذاع عبر منصة واتش إت الرقمية لكل من الكوميديان محمد حلمي وعلاء الشيخ يليه حفل غنائي لفريق شارموفرز.

حفل كاريوكي



ويقيم مهرجان العلمين حفلا غنائيا لفرقة كايروكي Cairokee بالساحل الشمالي حيث من المقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك على خشبة مسرح العلمين أرينا



وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية التي تعرف بمدينة الفنون، والتي بُنيت على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.