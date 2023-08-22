الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذهبيتان لمصر فى بطولة العالم رفع الأثقال الباراليمبى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حقق اللاعب مروان احمد ميداليات ذهبية جديدة ناشئين فى وزن +107 برفعه 161 كيلو متغلبا على جميع منافسيه  
ووحصل أيضا على ذهبية مجموع +107، وذلك فى بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبى بدبي، وأكد الكابتن  محمد عزت المدير الفنى لمنتخب الناشئين أن مروان تحظى نفسه وظهر بشكل أشادت به جميع الوفود .

فيما أكد الكابتن عماد رمضان بأن البطولة فى يومها الأول تشهد منافسة شرسه بين لاعبى الدول ولكن نثق فى لاعبينا الذين تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم لرفع علم مصر عاليا ليصبح مجموع الميداليات حتى الآن 6 ميداليات متنوعه 2 ذهب و2 فضة و2 برونز.

وكانت البعثة المصرية قد حصلت  على ميداليتين فى بداية منافسات بطولة العالم المقامة حاليا فى دبى .

حيث حصل اللاعب هادي صموئيل بطل منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى على الميدالية الفضية وزن 49 كجم فيما حصل اللاعب محمد فتحى على الميدالية البرونزية في وزن 49 كجم .

ويشارك المنتخب المصري فى البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86.

وعلى مستوى اللاعبين، يشارك 7 لاعبين وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم، بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

IMG-20230822-WA0140
IMG-20230822-WA0140
IMG-20230822-WA0141
IMG-20230822-WA0141
البعثة المصرية 6 ميداليات المنتخب المصري بطولة العالم لرفع الاثقال بطولة العالم رفع الأثقال البارالمبي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته

الأمن العام يكشف لغز اختطاف مواطن أجنبى فى مدينة 6 أكتوبر

«إنعاش وصدمة كهربائية».. لماذا تحاكم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا؟

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

بعد التعاقد مع شركة أدوية.. ضبط سيدة لغسلها 3 ملايين جنيه في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل