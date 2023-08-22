أول تحرك برلمانى بعد اكتشاف إيجابية حالتين بالمتحور الجديد لكورونا

تقدم النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، بعد اكتشاف إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور ظهور أول حالتين بالمرض.

وقال "سلطان"، في تصريحات له، اليوم، إن وزارة الصحة كانت قد طمأنت المواطنين بأنه لا يوجد أي حالات إصابة لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، إلا أنها فوجئت باكتشاف حالتين مصابتين بالمرض، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في الكشف المبكر لرصد تلك الأمراض التنفسية بجميع القرى المصرية.

تساؤلات حول مسببات متحور كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه

وتساءل عضو مجلس النواب عن مسببات هذا المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه، حيث إن البيان الصادر عن الوزارة لم يحتوِ على أي ذكر لأعراض الإصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، وبالتالي يواجه المواطنون تخوفات من هذا الأمر، ويجعل أي مصاب بنزلة برد عادية يصنف نفسه على أنه مصاب بكورونا، مما قد يؤدي إلى وجود مضاعفات مرضية، وبالتالي يجب على الوزارة طمأنة المواطنين.

مطالبات بضرورة الكشف عن مستوى انتشار المتحور الجديد

وطالب النائب محمد سلطان، وزارة الصحة بضرورة الكشف عن مستوى انتشار هذا المتحور الجديد في المستقبل، وهل هناك فرص لانتشاره بشكل أكبر أم لا، وذلك ردًا على الشائعات التي تخرج بشكل متكرر حول انتشار هذا المتحور بصورة كبيرة.

وشدد على ضرورة نشر الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون EG-5.2، والبروتوكول المتبع للوقابة من الأمراض التنفسية بشكل عام.

بيان وزارة الصحة عن رصد حالات جديدة للمتحور الجديد

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان، يطبق نظاما دقيقا لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض، ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج، منها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة، ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات.