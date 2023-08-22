الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطوارئ اليونانية: العثور على 18 جثة مع انتشار الحرائق شمال البلاد

الحرائق اليونانية
الحرائق اليونانية

أعلنت الطوارئ اليونانية العثور على 18 جثة مع انتشار الحرائق شمال البلاد، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم.

وأمس عثرت السلطات اليونانية، الإثنين، على مسن فارق الحياة من جراء الحرائق في منطقة بويتا (وسط)، فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة بؤر نيران جديدة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليونانية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن راعياً مسناً ركض إلى حظيرته لإنقاذ ماشيته وعثر عليه ميتاً. ربما اختنق بسبب دخان الحريق.

وذكرت خدمات الطوارئ أن حريقاً ضخماً اندلع اليوم الإثنين في بويتا بشمال أتيكا والتي تقع شمال العاصمة أثينا على بعد 100 كيلومتر.

وأمرت السلطات بإخلاء السياح الموجودين في شاطئ قريب. وتدخل في الموقع نحو 56 من عناصر الإطفاء تؤازرهم أربع طائرات.

وحذرت سلطات الحماية المدنية، من خطر نشوب حريق "ضخم" في منطقة العاصمة أثينا ومناطق أخرى في جنوب اليونان.

ومن المتوقع أن تستمر في اليونان حتى الجمعة الأحوال الجوية الشديدة الحرارة والجافة والتي تزيد من أخطار اندلاع الحرائق.

تواصلت الحرائق في شمال شرقي اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية. ونقل سبعة من عناصر الإطفاء وأحد المتطوعين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الطوارئ اليونانية الحرائق اليونان أثينا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته

«إنعاش وصدمة كهربائية».. لماذا تحاكم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا؟

له معلومات جنائية.. ضبط موظف استغل وظيفته وغسل 5 ملايين جنيه

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام التعاملات.. وصعود جماعى للمؤشرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل