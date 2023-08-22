أعلنت الطوارئ اليونانية العثور على 18 جثة مع انتشار الحرائق شمال البلاد، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم.

وأمس عثرت السلطات اليونانية، الإثنين، على مسن فارق الحياة من جراء الحرائق في منطقة بويتا (وسط)، فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة بؤر نيران جديدة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليونانية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن راعياً مسناً ركض إلى حظيرته لإنقاذ ماشيته وعثر عليه ميتاً. ربما اختنق بسبب دخان الحريق.

وذكرت خدمات الطوارئ أن حريقاً ضخماً اندلع اليوم الإثنين في بويتا بشمال أتيكا والتي تقع شمال العاصمة أثينا على بعد 100 كيلومتر.

وأمرت السلطات بإخلاء السياح الموجودين في شاطئ قريب. وتدخل في الموقع نحو 56 من عناصر الإطفاء تؤازرهم أربع طائرات.

وحذرت سلطات الحماية المدنية، من خطر نشوب حريق "ضخم" في منطقة العاصمة أثينا ومناطق أخرى في جنوب اليونان.

ومن المتوقع أن تستمر في اليونان حتى الجمعة الأحوال الجوية الشديدة الحرارة والجافة والتي تزيد من أخطار اندلاع الحرائق.

تواصلت الحرائق في شمال شرقي اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية. ونقل سبعة من عناصر الإطفاء وأحد المتطوعين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.