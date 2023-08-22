الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بالتسبب فى وفاة وإصابة سيدتين فى الشيخ زايد

متهم
متهم

لقيت سيدة مسنة مصرعها، وأصيبت أخرى بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي، بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

القبض على المتهم بالتسبب في وفاة وإصابة سيدتين في الشيخ زايد
وكشفت تحريات المباحث عن أنه أثناء سيرهما بالطريق، صدمهما شاب يقود سيارة ملاكي، مما أدى إلى مصرع إحداهما، وإصابة الأخرى، وتم التحفظ على قائد السيارة، وأُخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الجيزة
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أفاد فيه بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووقوع متوفية ومصابة على الطريق الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.

على الفور، انتقل فريق من ضباط المباحث وإدارة المرور بالجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شاب، 40 سنة، موظف، اصطدم بمسنة، 75 سنة، متوفاة، وربة منزل، 40 سنة، مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك أثناء عبورهما نهر الطريق.

وتم نقل السيدتين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتسليم الجثمان للاسرة، بعد استخراج التصريح بالدفن.

وفي السياق ذاته، لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، في حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية، في منطقة إمبابة.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بكوبري أحمد عرابي في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين توك توك، ودراجة بخارية، أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخر بكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل الضحايا لمستشفى إمبابة العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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