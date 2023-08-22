رئيس "الوطنية للانتخابات": الإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية قريبًا

كشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات أخرى بالدولة بهدف الاستفادة من إمكانياتهم لخدمة العملية الانتخابية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترانيوز"، أنه سيعلن قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، موضحا أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال حمزة إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر.

كما تابع رئيس الهيئة الوطنية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، وبحضور المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية، ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.