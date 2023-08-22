الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إعلام النواب: تطوير الاتصالات يحقق استراتيجية التنمية المستدامة 2030

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير قطاع الاتصالات وتنفيذ مشروع التحول الرقمي تتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية قادمة نحو منظومة التحول الرقمي خاصة بعد تنفيذها في بعض المؤسسات منها الهيئة القومية للبريد والشهر العقاري وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين.

الشبكة الحكومية الموحدة 

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن تنفيذ مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى دعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مبادرة مصر الرقمية تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين عن طريق النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات وبناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية.

وشددت أمين سر إعلام النواب على ضرورة تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع لمواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

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سبل دعم تطوير قطاع الاتصالات 

وأكدت النائبة هند رشاد، على أن أولى توفر كافة السبل لدعم وتطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي من خلال قانون صندوق مصر الرقمية وقانون المعاملات الإلكترونية موذلك لحماية بيانات المواطنين ومواجهة ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتقنية المعلومات ومواجهة سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لا سيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريًا وماديًا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.

التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الجهاز الإداري للدولة الخدمات الرقمية الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة هند رشاد صندوق مصر الرقمية تطوير قطاع الاتصالات

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