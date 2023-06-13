وزير الاتصالات يكشف عن تقديم الدولة تسهيلات لتحفيز الاستثمار في صناعة التعهيد

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كارين جان، الرئيس التنفيذى لشركة تيلى بيرفورمانس العالمية.

وأشار بيان لوزارة الاتصالات، إلى تناول اللقاء بحث سبل التوسع فى عمليات الشركة بمصر.

كما تم تسليط الضوء على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتحفيز الاستثمار في صناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير قاعدة من الكوادر البشرية لتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى صناعة التعهيد.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى فرنسا للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية فى أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي".

وشركة " تيلى بيرفورمانس" Teleperformance هى شركة عالمية مقرها فرنسا وتعمل فى مجال تقديم خدمات الأعمال الرقمية. ولها مراكز فى 58 دولة ولها 6 مراكز بمصر.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع بيير جيل شانتريو رئيس شركة نوكيا NOKIA للشبكات بفرنسا وعدد من مسؤولى الشركة.

وشهد اللقاء استعراض أحدث تكنولوجيات الشركة فى مجال البنية التحتية للاتصالات خاصة الجيل الخامس من الربط، والاستخدامات المختلفة لهذه التكنولوجيا فى عدد من القطاعات.

وبحث اللقاء سبل التوسع فى حجم أعمال الشركة واستثماراتها بمصر، في ضوء توافر الكوادر البشرية والبنية التحتية المتطورة.

كما أجرى الدكتور عمرو طلعت، جولة داخل معامل شركة نوكيا العالمية؛ اطلع خلالها على الحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركة فى دعم مشروعات التحول الرقمى والمتعلقة بالاستدامة، ومشروعات الشركة في البحث والتطوير، وفي مجال البنى التحتية للشركات، وتأمين شبكات الجيل الخامس.

وعقد الدكتور عمرو طلعت، اجتماعا مع نيكولاس بريونيل رئيس شركة "الكاتيل لوسنت" المتخصصة في مجال الاتصالات، بحضور علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس.

وبحث اللقاء إمكانية توسع عمليات الشركة عالميًا؛ لتشمل مصر اعتمادا على حوافز الاستثمار في القطاع والتى تشمل الكفاءات الشابة المدربة.

حضر اللقاءات، المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.