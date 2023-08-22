كولر يصل القاهرة اليوم استعدادا للموسم الجديد.. ويرفض رحيل عبدالمنعم

يصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم قادما من مسقط رأسه في سويسرا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها منذ يوم ٤ أغسطس الجاري.

ويحضر كولر الاحتفالية الخاصة التي يقيمها النادي غداً الأربعاء لتكريم الفرق التي حققت بطولات في الموسم الماضي والتي وصلت إلى 26 بطولة في مختلف الألعاب داخل القلعة الحمراء.

ويبدأ كولر في الاستعداد للموسم الجديد حيث من المقرر أن يخضع اللاعبون لفحوصات وقياسيات طبية يومي ٢٤و٢٥ من الشهر الجاري قبل السفر إلي النمسا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بعد الأنباء التي ترددت حول اهتمام عدد من الأندية السعودية بالتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول أن محمد عبد المنعم يحظي باهتمام كبير من جانب عدد من الأندية السعودية لضمه لصفوف واحد منها خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر إلي أن كولر تمسك باستمرار العناصر الأساسية التي لا غني عنها في الفترة المقبلة ومنها محمد عبدالمنعم والشناوي وبيرسي تاو وأليوديانج .

وأوضح المصدر أن المدير الفني طلب من إدارة الكرة ضرورة حسم ملف المهاجم الجديد قبل انطلاق الموسم الجديد وليس التفريط في نجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن طرح ممارسة عامة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لتوريد ملابس وأدوات رياضية لزوم فرق النشاط الرياضي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، على أن يتم فتح المظاريف يوم الإثنين ١١-٩-٢٠٢٣، الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر النادي بالجزيرة.

وتحدد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه للتأمين الابتدائي، على أن تكون قيمة كراسة الشروط ٣٥٠ جنيهًا، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات، التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي بالجزيرة، بموجب تفويض رسمي من الشركة المتقدمة.