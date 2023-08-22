الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كشاف الشباب الذي يكرهه "كهربا".. من هو كارلوس بيرنجر مدرب الأهلي الجديد؟

كولر وبيرنجير
كولر وبيرنجير

"حاولنا جعله مرتاحًا في لوزيرن ولكن كل جهودنا ضاعت هباءً، استضفنا عائلته لتهيئة كل الظروف له لخدمة النادي ولكنه يعتقد أنه أكبر من النادي؛ أتمنى أن يكون ناضجًا، النضج أهم بكثير من اللاعب"، خوان كارلوس بيرنجير في مؤتمر صحفي سابق (1)

واقترب النادي الأهلي من إعلان التعاقد مع خوان كارلوس بيرنجير، المدير الفني السابق لفريق بازل السويسري، في منصب المدرب المساعد لمارسيل كولر، المدير الفني الحالي للأهلي.

فمن هو خوان كارلوس بيرنجير؟ ولماذا انتهت مسيرته مبكرًا مع كرة القدم؟ ولماذا سيكره كهربا لقائه؟ ومن المذكور في تصريحه؟ هذا ما نلقي عليه الضوء في السطور التالية.

خوان كارلوس بيرنجير أرجنتيني من أصول سويسرية، ولد في 3 مارس 1969، هاجر جده وجدته من سانت جالين في سويسرا إلى الأرجنتين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

لماذا انتهت مسيرته مبكرًا مع كرة القدم؟

بدأ بيرينجير مسيرته في نادي بيلجرانو في الأرجنتيني ثم انتقل لنادي فينترتور في سويسرا، ولكنه أجبر على الاعتزال في سن الـ21 بسبب إصابات الأربطة، لينهي مسيرته كلاعب كرة قدم في عام 1993.

بداية المشوار التدريبي

بعد الاعتزال قرر بيرنجير البقاء في سويسرا وبدأ في العمل ككشاف للاعبي الشباب في نادي فينترتور، ثم خاض أولى تجاربه التدريبية كمدير فني لفريق الشباب في نادي جراسبور ثم تولى تدريب فريق بازل تحت 21 عامًا وبعده انتقل لتدريب لوزيرن، ثم تولى منصب المدير التقني لنادي زيوريخ تحت 21 عامًا، ومنصب المدير الفني لجراسبور.

تولى مارسيل كولر منصب المدير الفني لفريق بازل السويسري في صيف عام 2018، وعمل بيرنجير معه كمدرب مساعد خلال الفترة حتى صيف 2020، ثم تولى تدريب نادي ثون السويسري بين أكتوبر 2020 ويونيو 2022، والذي كان آخر محطاته التدريبية.

لماذا سيكره كهربا لقاء بيرنجر؟

خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013 انتقل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي وإنبي آنذاك إلى فريق لزويرن السويسري على سبيل الإعارة ولكن إدارة النادي قررت فسخ العقد بسبب ما وصفته في بيان رسمي بـ"أكثر من حادثة سيئة وقعت من اللاعب، وتصرفات غير محترمة من اللاعب مع مدربه وزملائه ورؤساه في النادي، وأن المدرب أغلق باب عودته".

أشارت تقارير صحفية إلى أن كهربا رحل عن نادي لوزيرن  بطريقة غير احترافية، لدرجة أنه رفض مصافحة المدير الرياضي للنادي، وهو ما أثار حفيظة النادي.

الجدير بالذكر أن المدير الفني للوزيرن آنذاك هو كارلوس بيرنجير، والتصريح المذكور في المقدمة خرج منه ضد كهربا في إحدى المؤتمرات الصحفية عقب رحيله (1)

كارلوس بيرنجير النادي الأهلي الاهلى مارسيل كولر كهربا

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