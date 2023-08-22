"الأوقاف" استمرار مبادرة شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا (صور)

قالت وزارة الأوقاف المصرية، إن فعاليات شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، استمرت في عدد من المساجد والمراكز الثقافية للشهادات العامة مجانًا.



وأضافت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن فعاليات شرح المناهج تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزار الأوقاف وفي ضوء مبادرة اللغة العربية، بجانب اهتمام الأوقاف بالنشء والشباب وبلغة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير.



وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الفعاليات جاءت في مديريات عدد من محافظات الجمهورية على النحو التالي:

- مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت المبادرة بمسجد المجمع الاسلامي بالخارجة، حيث قام بالتدريس الشيخ إبراهيم محمد إمام وخطيب ومدرس.

- مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت المبادرة بمسجد آل عمار، حيث قام بالتدريس الشيخ السيد عبد الصمد إمام وخطيب ومدرس.

- مديرية أوقاف قنا أقيمت المبادرة بمسجد العمري، حيث قام بالتدريس الشيخ بهاء لقمان إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد حمدان عبد الظاهر إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد أبوبكر الصديق التابع لإدارة أوقاف قوص، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد عبدالفتاح إمام وخطيب ومدرس.

- مديرية أوقاف القاهرة أقيمت المبادرة بمسجد البقلي، حيث قام بالتدريس الشيخ السيد محمد فتوح إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الفتح رمسيس، حيث قام بالتدريس الشيخ السيد مسعد السيد إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد عمرو بن العاص، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد حسن عبدالعظيم إمام وخطيب ومدرس.

- مديرية أوقاف البحيرة أقيمت المبادرة بمسجد الكبير ، حيث قام بالتدريس الدكتور أحمد عبدالمجيد غزلان إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد السد العالي بدمنهور، حيث قام بالتدريس الدكتور أحمد زيادة إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد ناصر بدمنهور، حيث قام بالتدريس الشيخ رضا أبو علي إمام وخطيب ومدرس.

- مديرية أوقاف المنوفية أقيمت المبادرة بمسجد الشهيدين، حيث قام بالتدريس الشيخ مصطفى عبد الواحد إمام وخطيب ومدرس.

-مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت المبادرة بمسجد الشيخ حسانين، حيث قام بالتدريس الواعظ إيمان أحمد شعبان إمام وخطيب ومدرس.

- مديرية أوقاف الفيوم أقيمت المبادرة سيلا الكبير التابع لإدارة أوقاف شمال، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد رشاد إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد التنعيم، حيث قام بالتدريس الشيخ كمال فخري بدري إمام وخطيب ومدرس.

- مديرية أوقاف أسوان أقيمت المبادرة العمري، حيث قام بالتدريس الشيخ عبدالحميد أحمد محمد إمام وخطيب ومدرس.

مديرية أوقاف بني سويف أقيمت المبادرة بمسجد الفاروق عمر، حيث قام بالتدريس الشيخ عمرو رمضان إمام وخطيب ومدرس.

-مديرية أوقاف الشرقية أقيمت المبادرة بمسجد صلاح الدين، حيث قام بالتدريس الواعظ مروة إسماعيل محمد.

كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد السيد محمد إمام وخطيب ومدرس ( قادة فكر).